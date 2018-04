‘Full Metal Jacket’-acteur R. Lee Ermey (74) overleden

Acteur R. Lee Ermey is zondagochtend op 74-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een longontsteking. Dat maakte zijn manager bekend op Twitter.

Ermey werd genomineerd voor een Golden Globe vanwege zijn bijzondere vertolking van sergeant-instructeur Hartman in Stanley Kubricks film Full Metal Jacket. Op ongenadig harde wijze drilde hij een groep jonge rekruten tot mariniers die werd uitgezonden naar Vietnam.

Niet gecast als drill-instructeur

Ronald Lee Ermey werd in 1944 geboren in Emporia, Kansas, en was in zijn jongere jaren sergeant in het Amerikaanse leger. Hij diende elf jaar in het marinekorps en vocht veertien maanden in Vietnam. Na zijn overstap naar Hollywood werd hij voornamelijk gecast als militair of politieman. Zijn eerste rol was een helikopterpiloot in de epische oorlogsfilm Apocalypse Now van Francis Ford Coppola. Andere bekende films waar Ermey in figureerde zijn Mississippi Burning, Body Snatchers en Se7en.

Voor Full Metal Jacket uit 1987 was Ermey in eerste instantie gecast als technisch consultant, maar hij had zijn zinnen gezet op de licht ontvlambare drill-instructeur Hartman. Hij overtuigde regisseur Kubrick met een auditiefilm waarin hij talloze beledigingen uitte terwijl er tennisballen op hem werden afgevuurd, zo schrijft ABC News.

Ermey was ook een bekende stemacteur. Zo vertolkte hij de rol van het kleine groene soldaatje Sarge in Toy Story en fans van de Simpsons kennen hem als kolonel Leslie Hapablap in een aflevering uit 1995 waarin Sideshow Bob een nucleaire bom wil stelen.

De acteur was ook wapenlobbyist. Ermey was bestuurslid van de National Rifle Association (NRA) en woordvoerder van wapenproducent Glock.