‘Dodelijk steekincident in tbs-kliniek gevolg van hoge werkdruk’

Het incident binnen een tbs-kliniek begin 2017 waarbij een medewerker werd doodgestoken door een patiënt, was het gevolg van een te hoge werkdruk. De Inspectie Justitie en Veiligheid concludeert in een conceptrapport in handen van RTL Nieuws dat sprake was van “een risicoverhogende samenloop van omstandigheden”.

De 44-jarige patiënt stak in februari vorig jaar een 25-jarige medewerker met een schaar in de kliniek De Kijvelanden in Poortugaal. Het slachtoffer was daar toen pas enkele weken als sociotherapeut werkzaam. Twee dagen later overleed de medewerker aan zijn verwondingen.

Het bestuur van De Kijvelanden heeft steken laten vallen, stelt de inspectie. Binnen de tbs-kliniek werden “onvoldoende maatregelen” getroffen om de problemen bijvoorbeeld met de personele bezetting tegen te gaan, ondanks “stevige signalen” van medewerkers. Desondanks besloot het bestuur door te gaan met een reorganisatie van de kliniek.

Volgens de inspectie was in De Kijvelanden onder meer sprake van een personeelstekort. Ook waren er geen duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van gevaarlijke attributen zoals de schaar waarmee het slachtoffer doodgestoken werd, en was er te weinig toezicht op het gebruik van medicijnen binnen de kliniek. De tbs-patiënt had op de dag van het incident methylfenidaat gesnoven, ook wel bekend als ritalin. Dit wordt voornamelijk voorgeschreven aan mensen met ADHD. Voor mensen die dit niet hebben heeft het een opwekkende werking, vergelijkbaar met amfetamine. T. kreeg het medicijn in handen via een andere tbs-patiënt in de kliniek.

‘Tragische samenloop van omstandigheden’

De onderzoekers concluderen ook dat nieuwe medewerkers niet goed werden ingewerkt vanwege het personeelstekort. De medewerker moest al snel meer verantwoordelijkheid dragen dan de bedoeling was binnen zijn inwerktraject. Al met al leidde dit volgens de inspectie tot “een tragische samenloop van omstandigheden”.

“De inspecties stellen vast dat in De Kijvelanden een situatie is ontstaan waarin er minder goed zicht op tbs-gestelden was: het management beschikte niet over de nodige informatie om voldoende te kunnen sturen op mogelijke risico’s verbonden aan de personeelsbezettingsproblematiek.”

De Inspectie Justitie en Veiligheid en Fivoor, het samenwerkingsverbond waar De Kijvelanden onder valt, willen volgens RTL nog niet inhoudelijk reageren. Het rapport wordt op zijn vroegst volgende maand openbaar gemaakt.