Comey: Trump is ‘moreel ongeschikt’ om president te zijn

De voormalige FBI-directeur James Comey heeft zondagavond in een interview met de Amerikaanse televisiezender ABC gezegd dat Donald Trump volgens hem ,,moreel ongeschikt” is om president van de Verenigde Staten te zijn.

Tijdens zijn eerste grote interview sinds Trump hem in mei vorig jaar ontsloeg als baas van de FBI waarschuwde Comey, die is verwikkeld in een vurige vete met de president, dat Trump ,,enorme schade” toebrengt aan Amerikaanse normen, bovenal respect voor de waarheid.

,,Een persoon die over vrouwen praat en hen behandelt als stukken vlees, die voortdurend liegt over grote en kleine zaken en erop staat dat de Amerikaanse bevolking hem gelooft, die persoon is niet geschikt om president van de Verenigde Staten te zijn, op morele gronden”, aldus Comey. Dinsdag wordt zijn boek ‘A Higher Loyalty’ gepubliceerd.

,,Onze president moet respect belichamen en zich houden aan de waarden die de kern van dit land vormen”, aldus Comey, die aan het hoofd stond van de FBI van 2013 tot vorig voorjaar. ,,Deze president is niet in staat om dat te doen. Hij is moreel ongeschikt om president te zijn.”

Comey werd in mei ontslagen nadat hij naar zijn zeggen door Trump was gevraagd om het onderzoek naar de in februari 2017 afgetreden Nationale Veiligheidsadviseur Michael Flynn te staken. Flynn, die heeft toegegeven te hebben gelogen over zijn contacten met de voormalige Russische ambassadeur in Washington, is een sleutelfiguur in het onderzoek naar mogelijke banden tussen de campagne van Trump en Rusland in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016.

Ook vroeg Trump Comey achter gesloten deuren om zijn loyaliteit te betuigen, zegt de voormalige FBI-directeur, die de president vergelijkt met een maffiabaas. Trump heeft die bewering ontkend, en deed dat zondag opnieuw op Twitter. ,,Ik kende deze vent nauwelijks”, schreef hij. ,,Nog een van zijn vele leugens.”

realDonaldTrump Donald J. Trump I never asked Comey for Personal Loyalty. I hardly even knew this guy. Just another of his many lies. His “memos” are self serving and FAKE! 15 april 2018 @ 12:32 Volgen

Het ontslag van Comey als FBI-baas leidde tot de benoeming van zijn voorganger Robert Mueller als speciale aanklager om onderzoek te doen naar mogelijke Ruslandbanden van de entourage van Trump en vermeende belemmering van de rechtsgang door de president.

Gevraagd of Trump zich met zijn verzoek ten aanzien van Flynn schuldig heeft gemaakt aan belemmering van de rechtsgang, antwoordde Comey: ,,Mogelijk. Ik bedoel, het is zeker bewijs van belemmering van de rechtsgang.”

Trump haalde zondag op Twitter opnieuw keihard uit naar de voormalige FBI-baas, die hij omschrijft als ,,een slijmbal”. Volgens de president zal Comey de geschiedenis ingaan als ,,veruit de slechtste FBI-directeur ooit.”

realDonaldTrump Donald J. Trump Slippery James Comey, a man who always ends up badly and out of whack (he is not smart!), will go down as the WORST FBI Director in history, by far! 15 april 2018 @ 13:07 Volgen

Comey zei tijdens het interview dat hij niet kan uitsluiten dat Rusland in het bezit is van belastend materiaal over Trump. Volgens onbevestigde beschuldigingen uit het zogeheten ‘Steele-dossier’, opgesteld door een Britse ex-spion, zouden de Russen videobeelden hebben van Trump met prostituees in een hotel in Moskou. Comey, die Trump in januari 2017 op de hoogte bracht van die aantijgingen, zei het niet waarschijnlijk te achten maar wel voor mogelijk te houden dat de Russen inderdaad een dergelijk ‘kompromat’ over Trump bezitten.

,,Ik denk dat het mogelijk is, ik weet het niet,” zei Comey. ,,Dit zijn meer woorden waarvan ik nooit heb gedacht dat ik ze zou uitspreken over een president van de Verenigde Staten, maar het is mogelijk.”