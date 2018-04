Cohen sloot de deals met Trumps pornovrouwen

Les één voor Amerikaanse presidenten: hou de inlichtingen- en veiligheidsdiensten te vriend. Maar aan Trump is deze les niet besteed. De smeulende vete tussen de FBI en de president lijkt tot een kookpunt te komen.

Deze dinsdag verschijnt het boek van de vorig jaar door Trump ontslagen FBI-directeur James Comey. Comey valt Trump al dagen aan in de Amerikaanse pers, waar hij Trump onder meer „een geboren leugenaar” noemde, die „moreel ongeschikt” zou zijn voor het presidentschap.

Comeys promotietour heeft de aandacht afgeleid van een gebeurtenis die gevaarlijker is voor Trump: het feit dat justitie en de FBI zijn advocaat Michael Cohen in hun greep lijken te hebben.

Nadat de FBI vorige week op last van justitie in New York een inval deed in Cohens kantoor, huis en hotelkamer, werd vrijdag bekend dat de federale recherche hem al maanden in de gaten hield en hem verdenkt van criminele activiteiten – volgens Amerikaanse media mogelijk witwassen of belastingontwijking. Cohen liet zich vrijdag zien, schijnbaar ontspannen sigaren rokend met vrienden. Maar Trump was woedend over de inval. Hij noemde deze „schandalig”, en „een rasechte aanval op ons land”.

Trump kan in paniek zijn. Michael Cohen is niet alleen zijn juridische bodyguard en fikser. Hij was daarvoor ook uitvoerend directeur van The Trump Organization, en betrokken bij tal van ondoorzichtige internationale vastgoeddeals uit naam van Trump, waarvan sommige met spelers in autocratische regimes.

Als iemand dus de nachtzijde kent van de president en diens bedrijven, dan is het Cohen. En de neerslag van al die kennis, in onder meer documenten, soms van jaren terug, op Usb-sticks, laptops en mobieltjes, is nu dus in handen van justitie.

Cohen gaf zwijggeld aan Stormy

Cohen kwam in 2007 in dienst van The Trump Organization na een verleden als letselschadeadvocaat en New Yorkse taxibaas. Hij ontwikkelde zich tot de man die Trumps vijanden op afstand hield. Hij was het bijvoorbeeld die pornoactrice Stephanie Clifford, alias Stormy Daniels, 130.000 dollar betaalde om te zwijgen over een vermeend slippertje met Trump. Hiermee schond Cohen mogelijk regels rond campagnefinanciering. Ook had Cohen de hand in een soortgelijke deal rond Playboymodel Karen McDougal die een langere affaire claimt te hebben gehad met Trump.

Trump is overigens niet de enige die profiteert van deze methode van Cohen. Een Republikeinse geldschieter, Elliott Broidy, trok zich vrijdag terug uit de top van de Republikeinse partijcommissie omdat duidelijk werd dat Cohen voor hem de betaling van 1,6 miljoen dollar regelde aan een ander Playboymodel, dat zwanger van Broidy was geraakt. Officiëel staat de New Yorkse inval los van het Ruslandonderzoek naar Trump en zijn entourage door speciaal aanklager Robert Mueller. Maar het was volgens Amerikaanse media Mueller die de FBI tipte met de informatie die tot de inval leidde. Omgekeerd levert onderzoek in Cohens inboedel vast materiaal op dat voor Mueller interessant kan zijn omdat Cohen als directeur van The Trump Organization in 2015 en 2016 contact zocht met hooggeplaatste Russen, onder wie Dmitri Peskov, de woordvoerder van Poetin, bij plannen voor de bouw van een Trumptoren in Moskou.

Het blad The New Yorker ziet het uitbesteden door Mueller aan New York van het onderzoek naar Cohen als een soort verzekering. Mocht Trump Muellers onderzoek willen dwarsbomen, bijvoorbeeld door Muellers baas, onderminister van justitie Rod Rosenstein, te ontslaan, dan gaat het onderzoek van de New Yorkse aanklagers gewoon verder.

Het is niet verwonderlijk dat Cohen en Trump inmiddels volop in de tegenaanval zijn. Voor een rechter in New York probeerden advocaten van hen beiden maandag af te dwingen dat de aanklagers niet ál het in beslag genomen materiaal mogen inzien. Dat zou volgens hen de privacy van Cohens cliënten, in het bijzonder Trump, schenden. Justitie betoogt juist dat de gebruikelijke procedure – een onafhankelijk ‘filterteam’ van juristen bekijkt de documenten eerst alvorens de aanklagers er weer bij mogen – voldoende waarborg biedt. Het was maandag niet duidelijk op welke termijn de rechter hierover uitspraak doet.