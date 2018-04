‘Bo-rent verwijderde massaal roetfilters uit bestelauto’s ‘

Verhuurbedrijf Bo-rent heeft massaal roetfilters uit bestelauto’s verwijderd om kosten te besparen, schrijft EenVandaag. Uit een steekproef van het tv-programma blijkt dat van de negen Mercedes-Benz Sprinterbestelwagens zeven zonder roetfilter rondrijden.

Bronnen uit de autobranche zeggen tegen EenVandaag dat de roetfilters uit de busjes door het bedrijf vervangen werden door een “op maat gemaakte uitlaatpijp”. De software van “honderden” auto’s is ook aangepast, zodat een foutmelding van het dashboard verdween.

Directeur Ramses Rens van een bedrijf dat gespecialiseerd is in roetfilters zegt tegen het tv-programma: “Een paar maanden geleden kreeg ik via een tussenpersoon het aanbod om 750 roetfilters te kopen, afkomstig uit voertuigen van Bo-rent. Vaak filters uit nieuwe wagens met nog geen tien kilometer op de teller.”

Bo-rent reageerde maandagmiddag nog niet op vragen van NRC, maar liet eerder aan EenVandaag weten bestolen te zijn:

“Wij hebben geen roetfilters verwijderd, maar helaas zijn we wel meerdere malen het slachtoffer geworden van georganiseerde diefstal waarbij grote partijen roetfilters onder onze bussen vandaan zijn gestolen.”

‘Ministerie op de hoogte’

Het is sinds 1 oktober 2017 verboden om roetfilters te verwijderen. Auto’s zonder roetfilters stoten tot vijftig keer meer roet en fijnstof uit. Roetfilters gaan zo’n 150.000 tot 200.000 kilometer mee, waarna ze onderhouden moeten worden.

Volgens EenVandaag was het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al sinds augustus 2017 op de hoogte van het ontbreken van een roetfilter bij één bestelwagen. Het ministerie bevestigt dat EenVandaag inzage had in een mail van een beleidsmedewerker, waarin het gaat over de roetfilters. Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) laat op Twitter weten kamervragen te gaan stellen aan minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD).