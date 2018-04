Beyoncé geeft ‘episch’ concert in woestijn Californië

Op hoge tribunes staat een leger van danseressen in felgele bodystockings, Beyoncé vooraan in het midden. „Dames, zijn we slim?”, roept ze. „Zijn we sterk?” – om daarna organisch door te gaan met een korisch gescandeerd „Suck on my balls!”.

Als eerste zwarte vrouw was Beyoncé (1981) zaterdag de hoofdact van het massale Amerikaanse popfestival Coachella in de woestijn van Californië, voor de gelegenheid door Beyoncé-fans omgedoopt in ‘Beychella’. Het optreden stond al gepland voor vorig jaar, maar kon toen niet doorgaan omdat Beyoncé zwanger was.

Een kleine twee uur duurde de show van de ‘Queen Bey’. En het optreden wás historisch en iconisch, zoals de getallen al verraden. Drie weken repetitietijd op een hermetisch afgesloten locatie in Los Angeles. 24 liedjes. Een honderdkoppig dansleger. Deelname van een marching band en een drumband – beide van zwarte studenten. Gastoptredens van onder anderen Beyoncés man, Jay Z. Een ode aan Nina Simone. En, zoals vooraf al hoopvol rondzoemde, een korte reünie van Beyoncé met Kelly Rowland en Michelle Williams, samen weer even Destiny’s Child, de bestverkopende vrouwelijke artiestengroep aller tijden.

„Niets minder dan episch”, jubelde de Amerikaanse entertainment-website Essence na afloop. „En boy, wat was de show zwart. Black. Blackity Black y’all!” Of, in de woorden van de verslaggeefster van TMX Entertainment: „Ze sloeg me knock-out, wat zeg ik: ze scalpeerde me! Dit was twee uur lang pure black excellence.”

Beyonce opende de show in een Egyptische godin-outfit; de eerste van drie die speciaal werden ontworpen door Balmain. Haar eerste nummer was ‘Crazy in Love’, begeleid door de marching band.

Politieke en feministische statements zijn voor Beyoncé (114 miljoen volgers op Instagram) overigens core business. Ook in dit optreden incorporeerde ze (net als op het album Lemonade) een deel uit de beroemde ‘Who Taught You to Hate Yourself’- speech van mensenrechtenactivist Malcolm X, waar hij zwarte vrouwen „de minst gerespecteerde, meest onbeschermde en meest genegeerde personen uit de Amerikaanse geschiedenis” noemde. De show was op YouTube live te volgen. Met Jay Z begint Beyoncé op 6 juni met de On The Run II World Tour, waarmee het paar op 19 en 20 juni ook in de Arena in Amsterdam staat.