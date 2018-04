Alt-right-voorman Richard Spencer verbannen van Facebook

Richard Spencer, de grondlegger van de extreem-rechtse alt-right-beweging, is afgelopen vrijdag van Facebook verbannen. Het zou gaan om een permanent besluit van het sociale netwerk, meldt de BBC maandag. De Amerikaan was onder meer een centrale figuur in de gewelddadige protesten vorig jaar in Charlottesville.

Het is onduidelijk wat de reden is waarom Facebook Spencers pagina heeft verwijderd. Volgens Vice News verdween het account nadat de nieuwssite er navraag over had gedaan bij Facebook. Ook twee andere pagina’s van Spencer, beide met extreem-rechtse inhoud, zijn door Facebook offline gehaald. Zijn profielen op Twitter en YouTube zijn nog wel actief.

Spencer (39) streeft ernaar van de Verenigde Staten een volledig wit land te maken, waarin voor joden, moslims en andere rassen geen plaats is. Hij schaamt zich niet voor zijn sympathie voor Nazi-Duitsland en Adolf Hitler. Na de verkiezingsoverwinning van Donald Trump zorgde hij bijvoorbeeld voor ophef door in een volle zaal alt-right-aanhangers “Heil Trump” te scanderen, waarna in het publiek mensen de Hitlergroet brachten.

‘Razendsnel gestegen’

Rond 2010 begon Spencer zijn opkomst als extreem-rechts kopstuk. Hij richtte een denktank op en begon de term ‘alt-right’ te gebruiken. NRC-redacteur Floris van Straaten schreef vorig jaar dat de stijging in populariteit van Spencer daarna gelijk liep aan die van Trump:

“Zijn ster is razendsnel gestegen. Hij wordt door velen gezien als de man die de losse groepjes rechtse extremisten aaneen wist te smeden tot een invloedrijke beweging die de door Spencer verachte neoconservatieven inmiddels naar de kroon steekt.”

De samensmelting van rechtse groeperingen die onder Spencers leiding plaatsvond, mondde vorig jaar uit in de grootste extreem-rechtse demonstratie die Amerika in decennia gezien had. Één vrouw kwam om het leven toen een 20-jarige man met zijn auto op tegenbetogers inreed. Spencer had daar niets mee te maken, maar verkondigt in zijn toespraken wel dat zijn idealen alleen door strijd te verwezenlijken zijn.

In oktober kondigde de staat Florida uit angst voor ongeregeldheden plaatselijk de noodtoestand af, omdat Spencer op de universiteit in Gainesville een toespraak kwam houden. De speech van het rechtse kopstuk verliep uiteindelijk zonder grote incidenten.