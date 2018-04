Zittend president Djukanovic wint verkiezingen Montenegro

De pro-Europese president van Montenegro, Milo Djukanovic, heeft zondag de presidentsverkiezingen gewonnen. Djukanovic kreeg volgens exitpolls 53,8 procent van de stemmen. Het staatshoofd versloeg zakenman Mladen Bojanic, die een alliantie van partijen leidt die juist betere betrekkingen met Rusland wil.

De 56-jarige Djukanovic leidt het Balkanland al vrijwel onafgebroken als premier of president sinds 1991. Hij loodste het land redelijk ongehavend door het oorlogsgeweld heen waarmee het uiteenvallen van Joegoslavië gepaard ging. Ook werd Montenegro onder zijn leiding lid van de de NAVO. Omdat Djukanovic al zo lang aan de touwtjes trekt in Montenegro wordt hij door Bojanic uitgemaakt voor “dictator” en “autocraat”

Het presidentschap is een grotendeels ceremoniële functie in Montenegro. Echter, omdat Djukanovic al bijna drie decennia de dienst uitmaakt in het land, wordt verwacht dat hij vanaf zijn nieuwe post alsnog flinke macht zal uitoefenen. Zijn Democratische Partij van Socialisten is de grootste partij in het parlement.

Couppoging

Djukanovic was in 2016 vermoedelijk het doelwit van een verijdelde moordaanslag. Toen wilde een groep Servische nationalisten rond de parlementsverkiezingen Djukanovic om het leven brengen om zo pro-Russische partijen aan de macht te helpen. Dit moest voorkomen dat het strategisch gelegen Montenegro lid zou worden van de NAVO.

Er rezen vermoedens dat het Kremlin achter de couppoging zat. Moskou ontkent iets te maken te hebben met de actie. De betrekkingen tussen Rusland en Montenegro zijn verslechterd sinds laatstgenoemde land zich in 2014 aansloot bij EU-sancties tegen Rusland, vanwege de annexatie van de Krim en militaire bemoeienis in Oost-Oekraïne. Vorige maand zette Montenegro net als veel andere Europese landen een Russische diplomaat uit als straf voor de vergiftiging van de Russische oud-spion Sergej Skripal in Groot-Brittannië.

Correctie 15 april: in een eerdere versie van dit bericht stond dat Montenegro lid is van de Europese Unie. Dat is niet zo, het land is nog slechts kandidaat-lidstaat.