Feyenoord verzekert zich tegen Utrecht van vierde plaats

Dankzij een 3-1 overwinning op naaste concurrent FC Utrecht heeft Feyenoord zondagmiddag de vierde plek van de eredivisie veiliggesteld. Met nog drie wedstrijden te gaan, heeft Feyenoord een voorsprong van zeven punten genomen op de vijfde plek van de Utrechters.

Feyenoord kwam al vroeg op voorsprong, dankzij een doelpunt van spits Nicolai Jörgensen in de 7de minuut. De Deen scoorde uit een halve omhaal en maakte daarmee zijn tiende goal van het seizoen. Het aanvallende Utrecht kwam in de 31ste minuut op gelijke hoogte door een goal van Cyril Dessers in duidelijke buitenspelpositie, maar scheidsrechter Bas Nijhuis liet doorspelen. Op slag van rust zorgde Robin van Persie met een prachtige aanname en een mooi schot voor de 2-1 voorsprong voor de Rotterdammers.

⚽️ | Op slag van rust is het opnieuw raak voor Feyenoord. Robin van Persie controleert de bal en rondt prachtig af: 2-1.#feyutrhttps://t.co/WoXLPXJLEy pic.twitter.com/QGc6hancf9 — FOX Sports (@FOXSportsnl) 15 april 2018

In de tweede helft kon FC Utrecht niet echt gevaarlijk meer worden en gooide Feyenoorder Sam Larsson in de 69ste minuut de wedstrijd in het slot door de 3-1 te maken.

Utrecht kan door de nederlaag de vierde plek vergeten en zal hoogstwaarschijnlijk net als voorgaande jaren play-offs gaan spelen om Europees voetbal. Voor Feyenoord staat komende zondag het hoogtepunt van het seizoen op programma met de bekerfinale tegen AZ.

Groningen speelt zich zo goed als veilig

Door een 2-1 overwinning op Roda JC heeft FC Groningen afstand genomen van de degradatiezone. In een niet bijster goede wedstrijd kwam Groningen door goals van Ritsu Doan in de eerste helft en Jesper Drost vlak na rust op een 2-0 voorsprong. Roda kwam dankzij een goal uit het niets van Chris Kum nog wel dichterbij, maar de gelijkmaker bleef uit.

Groningen heeft daarmee nu zeven punten voorsprong genomen op de zestiende plaats van Roda en is daarom met nog drie wedstrijden te gaan zo goed als zeker van lijfsbehoud. Voor Roda dat de laatste weken veel punten bijeensprokkelde wordt het nu heel moeilijk de play-offs om promotie/degradatie nog te ontlopen. De Limburgers staan vier punten achter de veilige vijftiende plaats van NAC.

Willem II wint degradatiekraker op bezoek bij NAC

Willem II heeft uitgerekend bij NAC Breda uitstekende zaken gedaan voor lijfsbehoud in de eredivisie. In een Spaans getinte Brabantse derby bezorgde Ben Rienstra de Tilburgers met twee treffers drie punten: 2-1. Arno Verschueren was verantwoordelijk voor het Bredase doelpunt.

In Breda stonden voor het eerst zes Spanjaarden aan de aftrap van een wedstrijd in de eredivisie. Angeliño, Pablo Marí, Manu García en Paolo Fernandes namens de thuisploeg en Fran Sol en Pedro Chirivella droegen de ‘tricolores’ van Willem II.

Het was echter Alkmaarder Rienstra die de hoofdrol pakte door twee keer alert te zijn. Hij zorgde zo voor drie belangrijke punten en dat tegen de grote rivaal. De 27-jarige middenvelder maakte zijn achtste en negende doelpunt dit seizoen. Evenveel als hij voor deze voetbaljaargang in zijn gehele carrière maakte.

Ben Rienstra maakte beide doelpunten voor Willem II. Foto ANP

Na drie minuten profiteerde Rienstra al optimaal van een blunderende Nigel Bertrams. De NAC-doelman kreeg de bal tegen zijn lichaam aan in plaats van in zijn handen en gaf Rienstra een niet te missen kans. De Belg Verschueren trok de stand gelijk, maar nog voor rust bepaalde Rienstra met zijn hoofd de eindstand op 2-1. (ANP)