Wende Snijders wint Annie M.G. Schmidtprijs met lied ‘Voor alles’

Wende Snijders is dit jaar de winnaar van de Annie M.G. Schmidtprijs voor het beste theaterlied van het jaar. Ze kreeg de prijs voor het nummer Voor alles, op een tekst van wijlen Joost Zwagerman. Tijdens de uitreiking, zondagmiddag tijdens het Amsterdams Kleinkunstfestival in theater Bellevue, repte juryvoorzitter Jacques Klöters van „een griezelig goed lied”.

Voor alles is een gedicht van Zwagerman, waarover hij zelf eens zei dat het hem, als hij het voorlas, altijd veel contact met het publiek bezorgde. De tekst bestaat voornamelijk uit een opsomming van alles wat hem in zijn leven ooit angst had ingeboezemd: „Voor alles altijd bang geweest.” Hij stuurde het enkele jaren geleden per mail aan Wende Snijders, met de vraag of zij het op muziek wilde zetten. En als zij dat niet wilde – zou ze dan misschien iemand weten die het wél zou willen?

Snijders vergat op het verzoek te reageren („drukte. mails”), tot ze twee jaar later in de krant las dat Zwagerman een eind aan zijn leven had gemaakt. Toen schoot zijn mailtje haar weer te binnen. Ze schreef er een melodie als een obsederende hartenklop bij, en voerde het uit in haar huidige theaterprogramma Mens. Half gesproken, half gezongen en op toetsen begeleid door haar producers Yan en Ludowic. In mei speelt ze dit programma nog in theater Carré in Amsterdam, waar ze dezer dagen artist in residence is.

‘Hartstochtelijke zangeres’

Dit is de tweede keer dat Wende Snijders de Annie M.G. Schmidtprijs won. De eerste ontving ze in 2007 voor het voortrazende lied De wereld beweegt, waarvoor ze destijds zelf de impressionistische tekst schreef.

Voor alles wordt in het juryrapport omschreven als „een lied van grote allure waarin muzikaal een nieuwe bladzijde wordt opengeslagen in de geschiedenis van de kleinkunst, een lied waaronder de dwingende hartslag klinkt van een hartstochtelijke zangeres”.

De door het Amsterdams Kleinkunstfestival en Buma Cultuur ingestelde onderscheiding bestaat uit 3500 euro en een bronzen buste van de schrijfster naar wie de prijs is genoemd. Deze uitreiking vormt tevens de afsluiting van het jaarlijkse kleinkunstfestival.

Zondagmiddag brachten alle zes kanshebbers hun uitverkozen lied nog eens ten gehore. Ze vormden een uiteenlopend gezelschap: Marcel de Groot met De woordenman , Kirsten van Teijn met Meisjes, het duo Syp van der Ploeg en Gé Reinders met Wat is er mis met luisteren, Mylou Frencken met Ze zijn weer thuis en Youp van ’t Hek met Geloven.

Dat de prijs ten slotte naar Voor alles bleek te gaan, kon geen verbazing wekken. Al bij voorbaat werd Wende Snijders alom gezien als de onbetwiste kanshebber. „Ik hoop dat een heleboel mensen dit lied gaan zingen,” zei ze in haar dankwoord.