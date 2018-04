Vraagtekens bij vermeende zelfmoord Russische onderzoeksjournalist

De Russische onderzoeksjournalist Maksim Borodin is zondag overleden aan zijn verwondingen na een val uit zijn woning op de vijfde verdieping afgelopen donderdag. De politie van zijn woonplaats Jekaterinenburg gaat uit van zelfmoord, maar zijn hoofdredacteur en vrienden geloven daar niks van.

De 32-jarige Borodin schreef veel over corruptie en misdaad en de laatste tijd ook over de dood van Russische huurlingen in Syrië. Na een aanval op 7 februari van de huurlingen op een gebied dat in handen is van door de VS gesteunde rebellen, zouden er bij een Amerikaanse vergeldingsaanval mogelijk meer dan tweehonderd van hen zijn omgekomen. Van officiële zijde is daar in Rusland niks over bekend gemaakt.

‘Geen inbraaksporen’

De lokale politie zegt volgens Radio Free Europe dat het huis van Borodin van binnenuit was afgesloten en dat er geen sporen van inbraak zijn aangetroffen. Volgens de politie zijn er binnen wel huissleutels gevonden, maar geen afscheidsbrief. Een politiewoordvoerder stelt dat het “onwaarschijnlijk is dat dit verhaal crimineel van aard is.”

Maar hoofdredacteur Polina Rumyantseva van de nieuwssite Novy Den waar Borodin voor werkte, heeft laten weten dat ze absoluut niet gelooft dat er sprake is van zelfmoord.

Een vriend van de onderzoeksjournalist, Vyacheslav Bashkov, schreef zondag op Facebook over een vreemd incident op woensdag 11 april waar Borodin hem over had verteld. Hij belde hem toen om vijf uur ‘s ochtends op en zei dat er “veiligheidstroepen met maskers en camouflage” voor zijn deur stonden. Hij dacht dat ze zijn appartement zouden gaan doorzoeken en wachtten op toestemming van de rechtbank. Maar een uur later belde Borodin terug en zei hij dat er sprake was van een misverstand en dat het om een soort oefening ging.

Vervolgens viel Borodin een dag later al dan niet expres uit het raam van zijn appartement op de vijfde verdieping. Hij is voor zijn overlijden zondag niet meer bij kennis geweest.