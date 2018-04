Volg de race: hardleerse Verstappen ziet winst in China naar teammaat gaan

32/56 Max Verstappen meldt zich direct in de pit omdat de safety car op de baan is. Gaat dit hem een mooie klassering opleveren? De race wordt geneutraliseerd omdat er brokstukken op de baan liggen nadat beide Toro Rossos met elkaar in aanraking kwamen (video).

Safety Car was because of debris from @ToroRosso crash. @Max33Verstappen pitted for the soft tyre, and now doesn’t have to make another stop. If the top three do…then this is looking very good for him @redbullracing

— Pirelli Motorsport (@pirellisport) 15 april 2018