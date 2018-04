‘Twee oud-MIVD’ers vrezen voor hun leven na uitspraken Marco Kroon’

Twee voormalig medewerkers van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) bereiden volgens Nieuwsuur een rechtszaak voor tegen het ministerie van Defensie, omdat hun veiligheid ernstig in het geding is gekomen na uitspraken van oud-commando Marco Kroon. Die verklaarde eerder dit jaar in de media over een geheime operatie in Afghanistan, waar het tweetal ook bij betrokken was.

Volgens het tv-programma Nieuwsuur vrezen zij nu voor hun leven. Eén van hen zegt tegen de zender dat niet alleen hijzelf, maar ook zijn naasten niet veilig zijn:

“Marco Kroon heeft een heel grote fout gemaakt. Ik ben met hem gezien in Kabul. Daarom is er nu een risico voor mij en mijn familie, zelfs in Nederland.”

De twee oud-MIVD’ers komen oorspronkelijk uit Afghanistan, maar wonen al geruime tijd in Nederland. De ene runde in opdracht van de MIVD een tijdlang netwerk van tipgevers vanuit Kaboel en de andere was tolk en moest spionnen vergezellen bij gesprekken met Afghanen.

De operatie waar de met de Willemsorde onderscheiden militair Kroon eerder dit jaar over uit de school klapte, was zeer geheim en sindsdien zit de schrik er goed in bij de twee. Kroon verklaarde dat hij in 2007 in Kabul enige tijd is vastgehouden en daarbij hardhandig is ondervraagd. Toen hij na zijn vrijlating zijn gijzelnemer bij toeval weer tegenkwam heeft Kroon hem naar eigen zeggen gedood, omdat het niet anders kon.

Met de informatie die hij heeft losgelaten, zeggen de twee oud-MIVD’ers dat de dekmantel is afgeworpen die er was voor de operatie. Daardoor stellen ze dat hun leven niet meer zeker is en bereiden ze een rechtszaak voor tegen Defensie. Hun advocaat Michael Ruperti, zegt tegen Nieuwsuur dat zij veiligheid eisen:

“Het ministerie heeft een wettelijke zorgplicht voor mijn cliënten. Het moet hun veiligheid waarborgen. Hier lopen ze gevaar. Ze willen geholpen worden om een nieuw bestaan op te bouwen elders in Europa.”

Eerder hadden oud-commando’s ook al geklaagd over de loslippigheid van Marco Kroon.