Trekt Heineken zich terug uit groeimarkt China?

Op elke verjaardag loopt wel iemand met verstand van internationaal zakendoen die enthousiast vertelt over de handel in China – die groeimarkt met vele kansen. Je zou verwachten dat bij beleggers alle alarmbellen afgaan als de activiteiten in China overgenomen dreigen te worden. Maar geen alarmbellen bij Heineken, waar dit mogelijk staat te gebeuren. Persbureau Reuters berichtte eind maart dat de Chinese operatie van Heineken in de belangstelling zou staan van China Resources (CR) Beer, een van China’s grootste bierbrouwers die onder meer het biermerk Snow produceert.

Er zou volgens ingewijden interesse zijn in drie brouwerijen, het distributienetwerk en de twee lokale biermerken die in handen zijn van Heineken. Volgens Reuters zou CR Beer er 1 miljard dollar (ruim 810 miljoen euro) voor over hebben. Beide partijen weigerden commentaar. In plaats van bezwaar te maken tegen de terugtrekking, gaven beleggers een positief signaal af op het nieuws: de koers van Heineken steeg met 3 procent.

Wereldwijd timmert Heineken hard aan de weg om de naamsbekendheid te vergroten. Wie graag Formule 1 kijkt, kan dit na afgelopen weekend beamen: je moest goed je best doen om de rode ster, de groene achtergrond en de ‘lachende e’ niet te zien tijdens de Grand Prix in Shanghai. Niet voor niets: China is sinds 2001 qua volume de grootste biermarkt wereldwijd. De concurrentie is er fors, en Heineken legt het af tegen concurrent AB InBev, de eigenaar van Budweiser.

Heineken heeft met zo’n 0,5 procent nog een vrij beperkt marktaandeel in China in handen, wat voor een belangrijk deel komt doordat het zich richt op de meer exclusieve premium- en importmerken in een land waar pas de laatste decennia een middenklasse is ontstaan.

Juist in dit deel van de markt zit de groei, zelfs nu de biermarkt wereldwijd over zijn top heen is. Want naarmate de Chinezen rijker worden, zijn ze bereid om meer geld uit te geven voor hun biertje, zegt Azië-directeur Tommy Keeling van het in dranken gespecialiseerde marktonderzoeksbureau IWSR. „Consumenten drinken minder, maar wel beter bier. Premium-bier is steeds gewilder en vooral de geïmporteerde merken schieten omhoog in populariteit”, aldus Keeling. „Ook is de keuze in supermarkten de afgelopen jaren enorm toegenomen.”

CR Beer had in 2016 een marktaandeel van 25 procent, vooral in het onderste segment van de biermarkt, en daar vallen nu juist de klappen. Keeling: „De algehele bierconsumptie vertoont een daling, die vooral wordt veroorzaakt door het goedkopere, lokale bier.” Heineken, dat onder meer de merkrechten van het Mexicaanse Sol en het Singaporese Tiger in handen heeft, is daardoor een interessante prooi voor CR Beer, dat daarmee zijn portfolio internationaler zou maken en het aanbod van exclusiever bier zou versterken. Op de dag dat de plannen uitlekten, schoot de koers van CR Beer met 15 procent naar een recordhoogte.

Bij Heinekens jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, donderdag, daags na de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal, zal China volgens Robert Jan Vos van ABN Amro waarschijnlijk geen belangrijk punt van gesprek zijn. „Het is niet een verhaal dat echt speelt bij beleggers. China is voor Heineken geen markt van groot belang, en als ze zich daar zouden terugtrekken zou dat voor de gehele bedrijfsvoering niet heel veel uitmaken. Je mag ervan uitgaan dat Heineken naar China blijft exporteren en het eigen merk niet verkoopt.”

Het kan volgens Vos vooral een kans zijn voor Heineken om zich te verlossen van de goedkopere Chinese merken. „En 1 miljard dollar is ook voor een bedrijf als Heineken een niet te verwaarlozen bedrag.”