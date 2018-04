Baas ‘s werelds grootste reclamebureau stapt op

De topman van het grootste reclamebureau ter wereld is zaterdag opgestapt. Martin Sorrell stond 33 jaar aan het roer van het Britste bedrijf WPP dat meer dan 200.000 werknemers heeft in 112 landen.

Vorige week kondigde het bedrijf aan dat er een intern onderzoek is gestart wegens beschuldigingen van wangedrag en misbruik van bedrijfseigendommen van de 73-jarige Sorrell. Naar verwachting wordt dat onderzoek deze week afgerond.

In een brief aan het personeel schrijft Sorrell dat hij opstapt omdat hem dat “het beste lijkt voor het bedrijf”.

Tegenvallende resultaten

De laatste tijd heeft WPP te kampen met slechte cijfers. Eind vorig jaar verlaagde het reclamebureau zijn omzetverwachting voor 2017 na tegenvallende resultaten in de eerste helft van het jaar. De koers van het aandeel van WPP is dit jaar al bijna met 30 procent gezakt. Dat komt onder meer omdat vrijwel overal ter wereld WPP minder verdiende aan campagnes en media-advies. Er was minder vraag van bedrijven die consumentengoederen maken. Bestuursvoorzitter Roberto Quarta neemt tijdelijk de leiding op zich.