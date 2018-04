Thierry Baudet bereid alliantie met Leefbaar Rotterdam te verbreken

Om het mogelijk te maken dat Leefbaar Rotterdam zitting neemt in een nieuw college is Forum voor Democratie bereid de alliantie met de partij van Joost Eerdmans te verbreken. Leefbaar Rotterdam was de grote winnaar in Rotterdam bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorige maand, maar D66, PvdA en GroenLinks willen niet met Leefbaar samenwerken, omdat het een alliantie was aangegaan met Forum voor Democratie.

FvD-leider Thierry Baudet laat in een verklaring op de site van zijn partij weten dat hij de ontstane impasse wil doorbreken door afstand te nemen van Leefbaar Rotterdam:

“Omdat bij FVD het belang van goed bestuur voor de inwoners van Rotterdam prevaleert boven partijpolitieke spelletjes, is FVD bereid om de alliantie met Leefbaar Rotterdam te beëindigen op het moment dat het nieuwe Rotterdamse college met daarin Leefbaar Rotterdam wordt geïnstalleerd.”

Leefbaar Rotterdam haalde elf zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen en wil graag samen gaan besturen met de VVD dat vijf zetels haalde. Maar samen hebben ze niet genoeg voor een meerderheid en dus moeten D66, PvdA en/of GroenLinks nodig (ieder vijf zetels) aanschuiven. Maar die drie willen niet met Leefbaar in zee vanwege het vermeende racisme van alliantiepartner Forum voor Democratie.

Leefbaar-lijsttrekker Joost Eerdmans had eerder gezegd dat D66 ‘de boom in kon’ met de eis de banden met Forum voor Democratie te verbreken, maar Baudet wil dat dus nu van de andere kant doen.

De leider van Forum van Democratie hekelt in zijn verklaring de opstelling van vooral D66 en geeft aan de alliantie met Leefbaar Rotterdam uit vrees voor nieuwe politieke spelletjes pas te verbreken op het moment dat het nieuwe college daadwerkelijk aantreedt:

“FVD vindt goed bestuur veel belangrijker dan persoonlijke vetes en achterhaalde politieke uitsluit-spelletjes. Echter zijn we ook niet zo naïef om de alliantie te beëindigen voordat het nieuwe College ook daadwerkelijk geïnstalleerd is. Het is dus nu voor D66 een kwestie van “gelijk oversteken” en om te laten zien dat ook bij D66 de belangen van de Rotterdammers gaan boven de eigen partijpolitieke spelletjes.”

Tijdens de verkiezingscampagne hadden D66-leider Alexander Pechtold en minister Kasja Ollongren Forum voor Democratie hard aangevallen. Zo noemde Ollongren Baudet een grotere bedreiging dan Wilders, onder meer vanwege zijn uitspraak dat hij vreest voor „homeopatische verdunning” van het Nederlandse volk.

Baudet noemde de aanhoudende kritiek op zijn partij ‘gedemoniseer’ en weigerde tijdens de campagne direct in debat te gaan met Pechtold.