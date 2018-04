Ricciardo doet precies wat Verstappen wéér nalaat

Niets confronterender voor een coureur dan moeten toekijken hoe een teamgenoot met champagne staat te spuiten die voor jou had kunnen zijn. Móeten zijn. Daniel Ricciardo boekte in China een grand prix-zege die Max Verstappen had moeten vieren. Niet eerder kwam zijn zwakke plek hem zo duur te staan als zondag. Het leidde na afloop tot een zeldzaam moment van contemplatie en introspectie. Wellicht is het een kantelpunt, in ieder geval in dit seizoen.

Met twee inhaalacties rukte Verstappen na de start van plaats vijf naar drie op, daarna volgde een bloedeloze race. De ‘optocht’ werd doorbroken door de safetycar, die in de baan kwam na een botsing tussen de twee Toro Rosso-coureurs. En dat zorgde eindelijk voor spektakel. Red Bull deed tijdens de safetycar-situatie een meesterzet, met een perfect getimede dubbele pitstop en snellere banden voor beide bolides. De coureurs vóór Verstappen en Ricciardo waren twintig ronden voor het einde opeens kansloos tegen de Red Bulls.

Inhaalduel met Hamilton

Maar net als vorige week in Bahrein kwam Verstappen als verliezer uit een inhaalduel met Lewis Hamilton (Mercedes). Nu geen blijvende schade, maar slechts een omweg via het gras. Wel ging Ricciardo hem voorbij. Het duel met Hamilton bleek een voorbode. Verstappen had een ander punt voor zijn inhaalactie kunnen kiezen, beter even kunnen wachten.

Bij zijn duel, een paar ronden later, met WK-leider Sebastian Vettel (Ferrari), waren de gevolgen groter. Wederom was Verstappen ongeduldig, hij verremde zich en kwam in botsing met de Duitser. De jury legde hem tien seconden tijdstraf op, waardoor hij na de race van plek vier naar vijf werd teruggezet.

Helmut Marko, teamadviseur bij Red Bull en de man die de Nederlander jaren geleden onder zijn hoede nam, benoemde in december 2016 het, volgens hem – enige zwakke punt van Verstappen. „Hij is soms te ongeduldig”, zei de Oostenrijker in een interview met de officiële Formule 1-website. „Hij probeert soms situaties zijn kant op te forceren, terwijl hij alleen even moet wachten en het dan in zijn schoot geworpen krijgt.”

Te gretig

Het ging dit seizoen precies hierover na de teleurstellende eerste twee races in Melbourne (zesde) en Bahrein (uitgevallen): Verstappen leek te gretig, onrustig. Beide keren wuifde hij de kritiek weg, zo niet zondag in Shanghai. Daar nam hij voor de microfoon van Ziggo Sport de schuld volledig op zich door te stellen dat hij deze race zelf had „verprutst”. Al liet hij ook weten dat het achteraf altijd makkelijk praten is. „Ik kan het nu niet meer veranderen. Misschien is het te snel naar voren willen. Ik weet niet waar het vandaan komt, daar kan ik moeilijk antwoord op geven. Nu loopt het even niet super.”

Hoe anders was dat zondag voor zijn teamgenoot Ricciardo, en niet voor het eerst. De 28-jarige Australiër is al jaren een van de snelste coureurs in de Formule 1, maar vooral ook een van de betrouwbaarste. Ricciardo is een puntenmachine, die zelden of nooit door eigen fouten een race niet zal uitrijden. Hij weet precies waar en wanneer hij kan inhalen, en dat liet hij in China maar weer eens zien. Met de inhaalactie op Valtteri Bottas als hoogtepunt van deze grand prix.

De acht jaar jongere Verstappen, mag dan de toekomst hebben bij Red Bull, dankzij zijn verrassend vroege contractverlenging eind vorig jaar, en de plannen om van hem ‘een nieuwe Vettel’ te maken – Red Bull won met de Duitser in de jaren 2010-2014 vier wereldtitels. Maar Ricciardo bewees in China waarom hij nooit meer de nummer twee van het team zou mogen zijn. Het was ook Ricciardo die, als een soort van oudere broer, bij Ziggo Sport bemoedigende woorden voor Verstappen sprak. „Hij krijgt het wel weer op de rit.”