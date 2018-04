PSV speelt zich in volksfeest naar landstitel

55 jaar was het geleden. Maar het is PSV opnieuw gelukt. Weer heeft de club zich verzekerd van de landstitel in een rechtstreeks duel met concurrent Ajax. Zo zwart als de middag voor Ajax was, zo glansrijk behaalde PSV zijn 24ste titel in de clubhistorie: 3-0.

De wedstrijd had alles. Net als de aanloop ernaar toe. Uitpuilende kroegen op het Stratumseind, fotografen die ontblote PSV-tattoos vastlegden, supporters die de spelersbus opwachtten met gezang en vuurwerk, PSV-coryfee Guus Hiddink langs de lijn als tv-analist en voor PSV de mooist denkbare tegenstander in een kampioensduel, mits die zou worden gewonnen.

Verder: bier, hardcore en frituur. Nog voor de aftrap barstte het Philips Stadion uit zijn voegen.

Openingstreffer

De 25ste minuut. Aanvoerder Marco van Ginkel troeft Ajax-verdediger Maximilian Wöber af, zet een aanval op, waarna zijn ploeggenoot Gastón Pereiro even later op de juiste plek staat om te profiteren van de afgeslagen doelpoging. Nooit eerder zal de Urugyayaan door zoveel mensen zijn omhelsd als in de minuut na zijn openingstreffer, als supporters zich vanaf de staantribune op hem werpen. Slechts zijn kruin is nog te zien.

In de minuten erna kantelt de wedstrijd. Ajax heeft tot dan toe vrijuit gecombineerd, maar na de 1-0 is het PSV dat, gedragen door de aanhang, vooruit dendert richting landstitel nummer 24.

Ajax verstijft, PSV bulkt van adrenaline. Geen titelkoorts, geen schroom. En pats, daar is de 2-0. Joshua Brenet komt door op links, levert de perfecte voorzet op spits Luuk de Jong, die hoog boven de defensie van Ajax uittorent en het duel lijkt te beslissen.

Supporters over de boarding

Dan al stappen de eerste supporters over de boarding om De Jong even aan te raken. Dan al zal geen supporter nog spijt hebben gehad van de honderden euro’s die zijn neergelegd voor een kaartje voor deze wedstrijd. Zelfs niet degenen die 1.500 euro aftikten. Wanneer je het kan missen, mag een eredivisietopper en kampioenswedstrijd ineen wat kosten.

De laatste keer dat PSV kampioen werd in een directe confrontatie met Ajax draaiden de fabrieken van Philips nog op volle toeren, mocht je langs de lijn nog sigaren roken en was het Philips Stadion een nederzetting vergeleken met de vesting die het nu is.

Sjaak Swart, misschien wel de grootste in leven zijnde Ajacied, was er al bij, toen in 1963. Hij zal zich die dag net zo bitter hebben gevoeld als deze zondag in Eindhoven, waar Ajax’ laatste hoop wegstierf in een volksfeest op de tribunes.

Meest effectieve ploeg

In de rust probeert coach Erik ten Hag nog een offensief te beginnen door Siem de Jong te brengen, voor de weifelende Wöber, maar nog binnen het uur is het over en uit. PSV bewijst opnieuw waarom het dit jaar de meest effectieve ploeg van de eredivisie is, met bijna zestig procent aan benutte kansen. Na Pereiro en De Jong was nu Steven Bergwijn de gelukkige afmaker. 3-0.

In het supportersvak onder dat van de meegereisde aanhang van Ajax voltrekt zich vervolgens de nachtmerrie van ieder kind dat er zit. Ajax-fans steken fakkels aan en gooien die met knalvuurwerk naar beneden. Rook vult het stadion, net als ontzetting. Waarom?

„Sta op voor de kampioen”, was het devies van het thuispubliek en dat was wat het merendeel aan supporters ook deed. Ze zullen trots zijn geweest. Trots op hun club, die al 29 wedstrijden op rij ongeslagen is in eigen stadion en de klus klaarde tegen de grootste concurrent in de eredivisie.

Door de zege kwam het puntenverschil op tien punten, wat voor Ajax met nog drie duels niet meer te overbruggen is. Twee Ajax-spelers lieten zich nog gaan. Nicolás Tagliafico (twee keer geel) en Siem de Jong kregen beiden rood op een middag waarin Ajax voor schut stond. Een inktzwart scenario.

Het succes van Cocu

Trainer Phillip Cocu zal hebben genoten. Vijf seizoenen trainer, drie titels. Hij smeedde een ploeg die het niet zozeer moest hebben van een uitmuntende uitblinker, als wel van de kracht van het collectief. Spelers die door het vuur gaan voor elkaar, die samen barbecueën in de tuin van de Duitse verdediger Daniel Schwaab en die na de zege bij Feyenoord al samen op de foto gingen in de kleedkamer.

Wat toen een gezamenlijk gebaar van hartstocht was, is met de kennis van nu een officieuze kampioensfoto. Dit PSV zat vol vuur, aangestuurd door een trainer die dat bleef aanwakkeren.