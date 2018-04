PSV: magere zesjes maar wel een team

„We are the champions” schalt door het rood-wit gekleurde Stratumseind. Dé uitgaansstraat van Eindhoven staat deze zondagmiddag bomvol – gelijk een carnavalsdag, maar dan met iedere feestganger in dezelfde outfit: een PSV-shirt. Hier en daar vliegen plastic bekers en flesjes bier door de lucht, om ergens in de menigte een eindpunt te vinden.

Eindhoven is weer de voetbalhoofdstad van Nederland. Zoals zo vaak, de afgelopen decennia. Rust, stilte en zakelijkheid, die maken PSV tot het bolwerk van het Nederlandse voetbal, vinden veel fans. En dat is wat ze in Amsterdam en Rotterdam vaak missen.

Het steriele voetbalseizoen van PSV, vaak bekritiseerd, is op het Stratumseind bijzaak. Niemand heeft het over de vroege uitschakeling in het Europese voetbal, of de ontluisterende 5-0 nederlaag in Tilburg tegen Willem II. Als er al over gesproken wordt, is het eerste echec omgedoopt tot zegening. „Dat gaf rust in het seizoen”, zegt PSV-supporter Ronnie Sanders (42). „Maar dat had Ajax ook. Wij zijn daar alleen beter mee omgegaan.”

Wedstrijdspanning

In de hele straat is ‘gezonde’ wedstrijdspanning voelbaar. Het eerste fluitsignaal maakt de tongen van de PSV-aanhang weer los. „Helemaal niets in Amsterdam!”

De fans weten waarom hun club kampioen wordt. Rust en eenheid, zeggen ze vaak. „Een cliché, maar het is toch echt het kampioenschap van het team”, zegt Wessel Bosch (29), eigenaar van een marketingbureau. Hij heeft al veertien jaar een stoeltje op de Oost-tribune. „Iedere PSV’er haalde dit seizoen in de competitiewedstrijden een, soms wat mager, zesje. Slechts een enkeling scoorde een zeven. Maar we wonnen en staan al heel lang bovenaan. Dan is het makkelijk om ze het soms slechte, saaie spel te vergeven.”

In de menigte op het Stratumseind groeit de eenheid naarmate de wedstrijd vordert. Luid gejuich klinkt bij een goede sliding van een PSV’er, of na een juiste beslissing van de scheidsrechter. Luider nog, als er gescoord wordt. De 3-0, kort na rust, maakt een einde aan de laatste onzekerheid.

„Een beetje geluk hebben we dit seizoen natuurlijk wel gehad”, zegt Sanders. „Maar dat hoort nou eenmaal bij een titel.”

Volgens Wessel Bosch is de leiding van PSV belangrijk voor het succes. „Algemeen directeur Toon Gerbrands, technisch directeur Marcel Brands en trainer Phillip Cocu zijn ideale schoonzonen. Misschien niet de meest gezellige mensen op een verjaardag, maar wel heel goed voor een club.”

Sanders denkt dat dat het verschil is met Ajax, waar „interne machtsspelletjes aan de orde van de dag zijn”. En als daar problemen zijn, zegt hij, „dan wordt het via de pers gespeeld. Bij PSV worden problemen binnenskamers opgelost. Ook fijn voor de fans.”