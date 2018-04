Pakistaanse militairen steken Afghaanse grens over bij gevechten

Bij gevechten op de Pakistaans-Afghaanse grens zijn zondagmiddag (lokale tijd) Pakistaanse militairen Oost-Afghanistan binnengetrokken. Een Afghaanse politiechef meldt dit aan persbureau AP. Er zou tijdens de gevechten zijn teruggeschoten door Afghaanse grenswachten en burgers uit het gebied, waarbij één burgerdode zou zijn gevallen.

Twee Pakistaanse grenswachten zouden daarnaast zijn gearresteerd, meldt het Turkse persbureau Anadolu op basis van lokale bronnen. Er zou nog steeds worden gevochten.

De confrontatie ontstond zondagochtend in de oostelijke provincie Khost, die onderdeel is van de zogenaamde Durandlijn die Pakistan scheidt van Afghanistan. Het is vaker onrustig in het gebied, dat door beide landen wordt geclaimd.

Durandlijn

De 2.400 kilometer lange Durandlijn werd in 1896 ingesteld als grens door de Britse autoriteiten, die op dat moment de dienst uitmaakten in het gebied. Afghanistan erkent de lijn niet als internationale grens en maakte al eerder bezwaar tegen Pakistaanse verdedigingswerken die in het gebied worden gebouwd.

Ook beschuldigen de landen elkaar ervan te weinig te doen tegen extremistische militanten, die in het onherbergzame gebied vrij spel hebben.