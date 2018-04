Manchester City kampioen van Engeland

Manchester City heeft na vier jaar weer de titel in de Engelse Premier League gegrepen. De ploeg van trainer Pepe Guardiola won zaterdag al met 1-3 van Tottenham Hotspur. Doordat nummer twee Manchester United als enige overgebleven concurrent zondag thuis verrassend met 0-1 verloor van de nummer laatst West Bromwich Albion kan de ploeg niet meer achterhaald worden.

Guardiola stond op de golfbaan toen bekend werd dat City kampioen was. Hij had de wedstrijd van Manchester United niet gevolgd en dacht volgende week tegen Swansea City de titel binnen te slepen.

When you get off the golf course and see West Brom have beaten Man Utd.#MCFC pic.twitter.com/tLJzDRYGkb — Match of the Day (@BBCMOTD) 15 april 2018

Vorige week kon City thuis al kampioen worden, maar toen versjteerde stadsgenoot United het feestje nog door na een 2-0 achterstand terug te komen tot 2-3. Zaterdag nam City meteen het initiatief en maakte het aan Tottenham duidelijk dat het met slechts één doel naar Londen was gekomen: de titel binnenslepen.

Na 23 minuten zette Jesus Gabriel de blauw-witten op 0-1 voorsprong. Niet veel later maakte Ilkay Guendogan uit een strafschop de 0-2. Kort voor rust keerde de spanning in de wedstrijd terug toen oud-Ajacied Christian Eriksen de 1-2 binnenschoot. Raheem Sterling maakte in de 72ste minuut aan alle onzekerheid een eind door de 1-3 te scoren.

Geen Europees succes

Manchester City stond nagenoeg het gehele seizoen aan de leiding en domineerde dit jaar de Engelse competitie. De landskampioen heeft het hele seizoen tot nu toe maar twee keer verloren. Smaakmakers waren Sterling, Gabriel Silva en met name de Belg Kevin de Bruyne.

Het lang gehoopte Europese succes bleef uit. Eerder deze week werd Manchester City in de kwartfinale van de Champions League uitgeschakeld door Liverpool.

Het is de eerste Engelse landstitel voor trainer Guardiola. Eerder pakte hij al wel landskampioenschappen met Barcelona in Spanje en met Bayern München in Duitsland. De Cruijff-adept is de eerste Spanjaard die de Premier League wint.