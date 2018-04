Italiaanse regisseur Vittorio Taviani overleden (88)

De Italiaanse filmmaker Vittorio Taviani is zondag op 88-jarige leeftijd in zijn woonplaats Rome overleden. Het Italiaanse persbureau ANSA meldt dat zijn dochter bekendmaakte dat hij na een lang ziekbed is overleden.

Vittorio Taviani werd bekend door films en documentaires die hij met zijn twee jaar jongere broer Paolo maakte. De twee begonnen hun carrière als journalist, maar kwamen in het begin van de jaren 60 in de filmwereld terecht na een film te hebben gemaakt met de Nederlandse documentairemaker Joris Ivens.

De gebroeders Taviani produceerden sindsdien samen vijftien documentaires en films, die onderscheidend waren voor de Italiaanse cinema. Hun bekendste film, Padre padrone (Vader en meester) werd in 1977 op het filmfestival van Cannes bekroond met een Gouden Palm. Andere titels van hun hand zijn La notte di San Lorenzo (Nacht van de vallende sterren) uit 1982 en de flim en Kaos (Chaos) die twee jaar later verscheen

Taviani werd in 1929 geboren in Toscane, als zoon van een antifascistische advocaat. Door hun opvoeding waren de broers sterk geïnteresseerd in sociale vraagstukken, die dan ook veelvuldig terugkwamen in hun films.

Na een dip in hun carrière kwamen ze sterk terug met de film Cesare deve moirire (Caesar moet sterven). Deze film won in 2012 een Gouden Beer op het filmfestival van Berlijn.

Vittorio Taviani wordt in besloten kring begraven. Op verzoek van de familie komt er geen openbare herdenkingsdienst.