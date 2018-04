Franse staat neemt miljardenschuld spoorwegbedrijf SNCF over

President Emmanuel Macron heeft in een tv-interview aangekondigd dat de Franse staat vanaf 2020 de schuld van 47 miljard euro van het nationale spoorwegbedrijf SNCF in stapjes overneemt. De schuld kan niet in één keer worden overgenomen, omdat Frankrijk dan niet zou voldoen aan de Europese begrotingsregels.

Bij de nog niet uitgewerkte hervormingsplannen voor de SNCF zou er ook sprake zijn van de mogelijkheid dat de spoorwegen geprivatiseerd worden, maar dat scenario is van de baan: “Ik wil de SNCF niet privatiseren“, beklemtoonde Macron in zijn interview met RMC-BFM en Mediapart.

De president had eerder al grootscheepse hervormingen aangekondigd bij de SNCF, maar lang nog niet alle details zijn duidelijk. Wel staan sowieso de gunstige arbeidsvoorwaarden van het treinpersoneel op het spel en daarom wordt er sinds begin deze maand steeds twee dagen gestaakt met tussenpauzes van drie dagen.

De vakbonden dringen er al langer op aan dat de staat de schuld van de SNCF overneemt, omdat die is veroorzaakt door politici die zwaar wilden investeren in hsl-spoor.