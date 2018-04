Franse en Britse oppositie kritisch over aanval Syrië

Paus roept op tot nieuwe vredesbesprekingen Paus Franciscus zegt zeer verontrust te zijn dat landen het niet eens worden over een gezamenlijke aanpak om de bloedvergieten in Syrië te stoppen. Het katholieke kerkhoofd riep daarom zondag op tot nieuwe vredesbesprekingen. "Ik doe opnieuw een oproep aan alle politieke leiders om tot een oplossing te komen, zodat rechtvaardigheid en vrede de overhand krijgen", aldus de paus tijdens zijn wekelijkse toespraak op het Sint-Pietersplein. In zijn paasboodschap twee weken geleden riep de paus ook nog op tot vrede in Syrië. Hij wees erop dat de Syriërs "zijn uitgeput door een vrijwel eindeloze oorlog".

Blok: Nederland steunt aanval Syrië niet Nederland spreekt geen steun uit voor de luchtaanval op verschillende Syrische doelen. Dat zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) zondag in het tv-programma WNL Op Zondag. Nederland steunt de aanval niet omdat volgens de minister Den Haag onvoldoende beschikt over eigen informatie die erop wijst dat de Syrische regering verantwoordelijk is voor de gifgasaanval in Douma. Nederland stemde zaterdag wel in met de gemeenschappelijke NAVO-verklaring waarin de volledige steun wordt uitgesproken voor de luchtaanval. Blok zegt dat daarbij wel de kanttekening geplaatst is dat Nederland moeite had met het instemmen van de verklaring. "Omwille van de NAVO-solidariteit heeft het kabinet echter besloten uiteindelijk in te stemmen", aldus de minister.

Franse oppositieleider noemt aanvallen nutteloos De voorman van de grootste Franse oppositiepartij noemt de aanval op Syrië nutteloos. Laurent Wauquiez verklaarde zaterdag tegenover Le Journal du dimanche (JDD) “noch het nut, noch de betekenis”, van de acties te begrijpen. De oppositieleider van Les Républicains noemde het zinloos om aan te vallen om enkel een gevoel te krijgen iets te doen, maar verder geen enkele strategie achter de acties te hebben. Frankrijk schoot in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere raketten af op drie plekken in Syrië. De raketten werden afgevuurd vanaf gevechtsvliegtuigen en een marineschip in de Middellandse Zee.

'Brits parlement had ingelicht moeten worden' Het Britse parlement had ingelicht moeten worden alvorens besloten werd luchtaanvallen uit te voeren op verschillende militaire doelen in Syrië. Dat heeft de Labourleider Jeremy Corbyn gezegd, aldus The Guardian. Het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Frankrijk vuurden in de nacht van vrijdag op zaterdag ruim honderd raketten af op drie militaire doelen in Syrië. De operatie was een vergelding voor het gebruik van gifgas door het Syrische regime vorige week in Douma Theresa May zei zaterdag dat het Verenigd Koninkrijk deelnam aan de operatie uit humanitair oogpunt. Corbyn liet zondagochtend weten dat de basis waarop die beslissing genomen is "discutabel" is. May geeft maandag in het parlement tekst en uitleg over de raketaanvallen in Syrië, aldus de

Britse minister van buitenlandse zaken, Boris Johnson.