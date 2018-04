‘Dit is de titel van het collectief’

Ze ruiken alsof ze tot vijf uur ’s nachts in de kroeg hebben gestaan. De een wil zo snel mogelijk weer feestvieren en deelt in staccato zinnetjes zijn vreugde. De ander vertelt juist met plezier en trots over de weg naar de 24ste titel in de clubhistorie van PSV.

Het gaat over teamgeest, over de kwelling tegen NK Osijek, de hartstilstand die video-analist Wim Rip overleefde. En over de kritiek die ze continu kregen wegens ogenschijnlijk saai spel. Zij te min voor de titel? Dit is hun verhaal.

„Wij zijn heel hecht met elkaar”, zegt middenvelder Bart Ramselaar. „We hebben bij Daniel Schwaab in de tuin gebarbecued en doen vaker zulke dingen met elkaar. Nee, dat is niet vanzelfsprekend. Lang niet in elk team kunnen spelers zo goed met elkaar opschieten, maar bij ons wel.”

Aanvaller Steven Bergwijn: „In de media wordt gezegd dat we geluk hebben. Maar als je een paar keer achter elkaar zo’n wedstrijd als vandaag speelt, kun je niet spreken van geluk.”

„We hebben een paar lastige duels gehad”, zegt Luuk de Jong. „Maar ook die wonnen we. Het was niet altijd goed, maar we vonden altijd een manier om toch te winnen. Ik denk dat je terecht kampioen wordt als het gat met Ajax zo groot is. We hebben zelfs nog de mogelijkheid om een puntenrecord te vestigen.”

Geloven in elkaar

„Je kunt nog zoveel individuele klasse hebben, maar daarmee win je af en toe”, zegt trainer Phillip Cocu. „Het collectief, de teamgeest, geloven in elkaar: daar geloof ik heilig in. Om als team succesvol te worden moet je een team worden. We hebben elkaar leren kennen in goede en moeilijke tijden. Dat is de basis van ons kampioenschap. Daar mogen de jongens nu lekker van genieten. Feestvieren.”

De Jong: „We aanvallen met het hele elftal en we verdedigen met het hele elftal. We hebben ons door het seizoen heen gevochten. Dit is het kampioenschap van een team dat nooit opgeeft en tot het einde bleef strijden.”

Ramselaar, die zondag inviel: „Als iemand geschorst was, stond de ander meteen klaar. Natuurlijk had ik deze kampioenswedstrijd willen spelen, maar het is niet anders.”

Cocu: „Dit team heeft niet één grote leider, maar een paar kernspelers die die taak vervullen. Voor hen was het wennen, zij moesten dat zelf ook leren. Zij namen het team bij de hand. De rest volgt dan vanzelf.”

De Jong: „Ik heb nooit moeite met die rol gehad.”

„We hebben veel kritiek gehad”, aldus doelman Jeroen Zoet. „Maar volgens mij hebben we het vandaag ook weer laten zien. Of ik anderen moest motiveren? Nou, niet voor zo’n duel. Zat je in het stadion? Dan weet je genoeg.”

Cocu, knipogend: „We hebben natuurlijk met angst en beven naar deze wedstrijd toegeleefd, maar gelukkig is het toch nog goed gekomen. We hebben ons ware gezicht laten zien. De interactie met het publiek geeft extra energie. Dat imponeert een tegenstander.”

Ramselaar: „We waren zeker niet angstig. Dat heb je vandaag kunnen zien.”

Elke titel is mooi

„Grootste kracht van dit team? Dat we elkaars kwaliteiten kennen”, aldus Zoet. „Mijn mooiste titel was dit niet. Dat was mijn eerste.”

Cocu: „Mijn meest bijzondere titel? Laat ik vooropstellen dat elke titel dat is. Nee, echt waar. Je krijgt niks cadeau. Kampioen worden met een team, dat betekent echt behoorlijk wat. Dat houdt heel veel in. Oké, dit is weer anders dan dat je kampioen wordt op de laatste speeldag, maar je weet als speler nooit hoeveel je er nog gaat winnen.”

Aanvoerder Marco van Ginkel: „Onze vroege Europese uitschakeling was een incident, daarna hebben we ons herpakt. Dan verdien je de titel gewoon.”

De Jong: „Het was een heel zwaar seizoen. Er werd aan het begin (na uitschakeling tegen Osijek) gezegd dat we nergens waren. Maar we hebben erna juist heel stabiel doorgeknokt.”

Bergwijn: „Zo’n wedstrijd tegen Ajax. Volle druk, het publiek erachter. Erg mooi. Bij de 3-0 wist ik: oké, nu is het klaar. Of ik blijf? Ja, ik blijf. Nog een jaartje leren bij PSV.”

De Jong: „Voor mij is elke titel fantastisch. Ik sta nu gelijk met mijn broer Siem. Allebei hebben we er vier. Al staat hij nu voor in rode kaarten. Nee, hij deed het niet expres. Zo is Siem niet. Hij heeft na afloop ook zijn excuses gemaakt aan Santiago (Arias). Mijn mooie moment in de wedstrijd? Scoren.”

Zoet: „Niks is mooier dan thuis tegen Ajax kampioen worden.”

Cocu: „De titel in eigen stadion, dat geeft het toch een extra tintje.”