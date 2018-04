Denk staat overal snel buitenspel

Het was een prestatie van formaat: tijdens de lokale verkiezingen in maart haalde debutant Denk in dertien van de veertien gemeenten waar de partij meedeed één of meer zetels. Maar daar lijkt de opmars van de van de PvdA afgescheiden pro-Turkse minderhedenpartij voorlopig gestuit. In geen enkele van die gemeenten doet de partij mee aan de collegevorming. Op veel plekken is dat logisch: in zeven gemeenten kreeg Denk één zetel. Daar draagt de partij vooral bij aan de verdere versplintering van de lokale politiek.

Maar er zijn ook steden waar deelname van Denk wel voor de hand had gelegen: Schiedam, waar Denk de tweede partij werd, en Rotterdam, waar de vier zetels van Denk goed bruikbaar zouden zijn voor de twee kampen die in de havenstad aan de macht willen komen. Maar op beide plaatsen werd de raadsleden van Denk niet voor de collegevorming uitgenodigd.

Buitengesloten

Formeel buitengesloten werd Denk daar niet. Dat gebeurde alleen in Amsterdam, waar GroenLinks – dat in de hoofdstad won – al voor de verkiezingen aangaf niet met Denk te zullen gaan besturen.

Toch blijken in Schiedam ook fundamentele bezwaren tegen Denk te bestaan, onder meer bij de grootste partij, de VVD. VVD’er Ad Mostert: „Het beeld bij ons is dat ze een verlengstuk zijn van de nationale tak, die de beginselen van de Nederlandse rechtstaat over gelijkheid van man en vrouw, gelijkwaardigheid van religies en seksualiteit niet voldoende onderschrijft.” Die „verwarring” is volgens Mostert versterkt omdat de landelijke partijleider Tunahan Kuzu meeschreef aan het voorwoord van het Schiedamse verkiezingsprogramma van Denk. Ook de „onervarenheid” van Denk was reden niet met ze te willen praten, zegt Mostert.

Onzinnig

Onzinnige redenen, vindt Mahmut Erdem, de Schiedamse lijsttrekker van Denk. „Wat is hun bewijs dat wij die grondbeginselen van gelijkwaardigheid niet zouden steunen? Wij komen als partij juist het meest op voor mensen die zich gediscrimineerd voelen!” Ook het verwijt van onervarenheid slaat volgens Erdem nergens op. Zulke argumenten worden niet bij andere partijen gebruikt. En trouwens: hij was zelf hiervoor al vier jaar raadslid.

Volgens Erdem is het een grote fout dat er geen poging is gedaan om met de tweede partij een college te vormen. Zo wordt een groot deel van Schiedam buitengesloten van het lokaal bestuur. „Op grond van niet meer dan vooroordelen en onderbuikgevoelens.”