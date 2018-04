‘Napoleon van de reclame’ stapt onmiddellijk op

„Ik blijf tot ze me naar de lijmfabriek sturen”, zei Sir Martin Sorrell drie jaar geleden in de Vlaamse krant De Tijd. Ook elders maakte de topman van het door hem gecreëerde reclameconcern WPP, tevens boegbeeld van het Britse bedrijfsleven, duidelijk dat hij in het harnas wilde sterven. Het liep anders.

Zaterdag maakte WPP bekend dat Sorrell (73) met onmiddellijke ingang het bedrijf verlaat, vlak voordat een onderzoek naar „persoonlijk wangedrag en misbruik van bedrijfseigendommen” intern zou worden besproken. In een boodschap aan de werknemers – WPP heeft er 130.000, werkzaam in 112 landen – liet Sorrell weten dat hij opstapt omdat de „huidige onrust te veel onnodige druk op de handel legt”. Een onverwachte stap voor iemand die zich vereenzelvigt met het bedrijf dat hij 33 jaar begon.

De druk kwam van twee kanten. Enerzijds zijn er de slechte financiële resultaten van WPP, dat een beurswaarde heeft van 25 miljard euro. De koers van het aandeel daalde het laatste jaar met 30 procent. Het resultaat over 2017 was het slechtste sinds tien jaar, de winstverwachting voor dit jaar is bijgesteld. Sorrell wordt verweten de concurrentie van Facebook en Google op de mondiale advertentiemarkt te hebben onderschat.

Misstappen

Op 3 april kondigden de bestuurders van WPP een onafhankelijk onderzoek aan naar mogelijke misstappen van Sorrell. Ook na zijn opstappen bleef zondag duister wat hij heeft misdaan. Er zijn speculaties over #MeToo, maar geen van de Britse media weet hoe het zit. Speculaties zijn er ook over een verband tussen resultaten en beschuldigingen: een onderzoek naar wangedrag zou de enige manier zijn om Sorrell weg te krijgen.

Zeker is dat de reclamewereld een kleurrijke figuur verliest, even omstreden als succesvol. Sorrell groeide op in Noordwest-Londen, als enig kind van Joodse immigranten uit Kiev. Hij studeerde in Cambridge en aan de Harvard Business School. In 1975 begon hij bij reclamebureau Saatchi & Saatchi, waar hij naam verwierf als ‘the third brother‘. Tien jaar later begon hij voor zichzelf.

Reclame-icoon David Ogilvy noemde hem een ‘odious little shit’, wat Sorrell als geuzennaam overnam

Dankzij tal van overnames en oog voor nieuwe markten in Azië en Latijns-Amerika groeide WPP uit tot het mondiale imperium dat het nu is. Grote branchegenoten als J. Walter Thompson, Ogilvy & Mather en Young & Rubicam werden ingelijfd. Sorrell schuwde het gevecht niet en maakte veel vijanden. Reclame-icoon David Ogilvy noemde hem een ‘odious little shit’, in de pers gematigd tot ‘odious little jerk’ (verfoeilijke kleine eikel), een kwalificatie die Sorrell als geuzennaam overnam. Zijn bescheiden lengte en geldingsdrang leidden tot de bijnaam ‘Napoleon van de reclame’.

Sorrell vloog de wereld rond voor publieke optredens en was vaste gast op het World Economic Forum in Davos. Bekend is hij ook door zijn salaris. De laatste vijf jaar verdiende hij in totaal 230 miljoen euro, en was daarmee de bestbetaalde bestuursvoorzitter van het VK. Aandeelhouders hadden steeds meer moeite met het buitensporige salaris. Vanaf 2021 zou Sorrell 15 miljoen euro per jaar gaan verdienen. Hij vertrekt nu „alsof hij met pensioen gaat”, met alle bijbehorende rechten.