Satudarah-kopstuk Michel B. uitgeleverd aan Nederland

Satudarah-baas Michel B. is vrijdag door Oostenrijk overgedragen aan Nederland, aldus het Openbaar Ministerie (OM) zaterdag. De voorman van de motorbende werd begin februari in Oostenrijk gearresteerd omdat de politie hem ervan verdenkt leiding te geven aan een criminele organisatie.

Voor zijn arrestatie stond de in Duitsland wonende B. al enkele maanden op een nationale opsporingslijst. Na de arrestatie zat B. een tijd vast in Innsbruck, in het zuidwesten van Oostenrijk. Daar kwam hij op borgtocht vrij. De Nederlandse openbare aanklager verdenkt B. met vier anderen uit Tilburg en Maastricht van afpersing, geweld, witwassen, wapenbezit en drugshandel.

Begin januari verscheen het bestuur van Satudarah voor het eerst voor de rechter. Lees hier over het proces

Andere kopstukken al voor de rechter

Oostenrijk pakte B. op met als doel hem uit te leveren aan Nederland. Daar tekende de voorman beroep tegen aan, maar de Oostenrijkse rechter oordeelde begin april dat B. gewoon aan Nederland uitgeleverd kon worden.

Het proces tegen de vier andere oprichters van Satudarah startte eind maart. Tegen die vier verdachten is nog geen strafeis. Volgens het OM was het bestuur betrokken bij zogeheten bad standings, het uitbannen van leden. Daarbij zouden vertrekkende leden meermaals in elkaar zijn geslagen. Ook moesten de leden gedwongen 5.500 euro en hun motor afstaan. De verdediging van de mannen stelt dat Satudarah geen criminele organisatie is.

Al eerder werden clubleiders Angelo M. en Björn E. in Breda veroordeeld tot celstraffen voor betrokkenheid bij de productie van synthetische drugs.