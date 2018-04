VS, Groot-Brittannië en Frankrijk openen aanval op Syrië

De verwachte aanval op Syrië is begonnen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft opdracht gegeven tot precisieaanvallen op doelen in het land. In een toespraak op televisie zei Trump dat de militaire campagne samen met Frankrijk en Engeland wordt uitgevoerd.

De aanvallen richten zich onder meer op faciliteiten waar chemische wapens worden bewaard. Daarmee zegt Trump “een sterke afschrikking te creëren tegen de productie, verspreiding en het gebruik van chemische wapens.”

President Trump directly addressed Russia and Iran, two countries that have supported the embattled regime of Syrian dictator Bashar al-Assad: "What kind of a nation wants to be associated with the mass murder of innocent men, women, and children?" https://t.co/bG8aJ9M25A pic.twitter.com/fNXpdRSUGR — CNN Breaking News (@cnnbrk) 14 april 2018

In zijn toespraak leverde Trump ook felle kritiek op Rusland en Iran. Hij zei zich af te vragen wanneer Rusland de kant van de ‘beschaafde landen’ gaat kiezen. Rusland steunt het regeringsleger van de Syrische president Assad.

Explosies gehoord in Damascus

Ooggetuigen melden aan persbureau Reuters dat er krachtige explosies zijn gehoord in de wijk Barzeh in het oosten van de Syrische hoofdstad Damascus.

Er zouden onder meer onderzoekscentrum en enkele Syrische legerbases zijn geraakt.

May: Gecoördineerde en gerichte aanvallen

Ook de Britse premier Theresa May heeft een verklaring uitgedaan over de aanval die in de nacht van vrijdag op zaterdag is begonnen:

“Deze avond heb ik de Britse strijdkrachten toestemming gegeven om gecoördineerde en gerichte aanvallen uit te voeren om de hoeveelheid chemische wapens van het Syrische regime te verminderen en hen af te houden van het gebruik ervan. We trekken gezamenlijk op met onze Amerikaanse en Franse bondgenoten.”

De Franse president Macron heeft zich in soortgelijke bewoordingen uitgelaten:

“We kunnen niet tolereren dat het gebruik van chemische wapens genormaliseerd wordt.”

Gifgasaanval Douma

De militaire actie is een vergelding voor de vermeende gifgasaanval in de Syrische stad Douma vorig weekend, waarbij tientallen mensen zouden zijn omgekomen. Hard bewijs daarvoor is niet gepresenteerd.

Amerika trekt ten oorlog, en heeft niet eens een minister van Buitenlandse Zaken. Deze tijd is zo bizar. — Guus Valk (@apjvalk) 14 april 2018

De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) had aangekondigd een team naar Douma te sturen om de beschuldigingen van het gebruik van chemische wapens te onderzoeken.

Dit bericht wordt doorlopend geactualiseerd