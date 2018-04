Over Verstappen is genoeg gepraat, nu moet hij scoren

De nummer tien in de stand om de titel in de Formule 1 houdt de gemoederen meer bezig dan Sebastian Vettel, de man die de eerste twee races van het seizoen won. Omdat hij, Max Verstappen, in zijn Red Bull zo rommelig is begonnen. Hij ligt onder het vergrootglas, zoals vaker sinds zijn debuut als 17-jarige.

De zoektocht naar de oorzaak van de tegenvallende seizoensopening voor de Nederlander is langzamerhand een minisoap van vingerwijzen, woordenwisselingen en kampenstrijd geworden: hij kon er zelf wat aan doen, nee, het lag aan de auto. Hij was te gretig en ongeduldig tegenover zonder lef kom je nergens.

In Shanghai kreeg vrijdag een verhaal uit Bahrein van een week terug een vervolg. In de kwalificatie was Verstappen in de muur beland, waardoor hij de race vanaf de vijftiende plek moest starten. Zijn verklaring was toen een plotselinge toevoer van 150 pk extra vermogen.

Dit werd cynisch ontvangen door collega-coureurs. „Ik zou graag willen weten waar die 150 pk vandaan komen”, zei Nico Hülkenberg, die bij Renault met dezelfde motor rijdt.

In Shanghai vertelde Red Bull-teambaas Christian Horner tegen Autosport.com dat er geen probleem met de motor was. Het was, door een samenloop van omstandigheden, Verstappens eigen schuld, het gevolg van een ‘trillende voet’ op de kerbstones.

De nieuwe lezing kwam nog geen dag nadat de kwestie tussen Mercedes-coureur Lewis Hamilton en Verstappen uit Bahrein was afgerond met een handdruk, een glimlach en een foto op beider Instagram-accounts. In Bahrein botsten hun auto’s op elkaar na een door Verstappen ingezette inhaalactie vroeg in de wedstrijd.

Verstappen reed lek en leed dusdanig veel schade dat hij de race moest staken. Hij gaf Hamilton de schuld, Hamilton noemde Verstappen een „dickhead”, een eikel.

In Shanghai bood Hamilton zijn excuses aan, het maakte volgens hem niet uit wie nou fout zat. Verstappen zei donderdag tijdens de persconferentie klaar te zijn met het voorval: dit was racen, dit kan gebeuren.

Verstappen zal uitkijken naar het moment dat het weer over zijn goede prestaties kan gaan. En hij en Red Bull hebben ze nodig in China. Het team wil van hem volgens de BBC een ‘clean weekend’, zonder problemen.

Zijn rijstijl gaat Verstappen niet aanpassen, zei hij deze week. Die rijstijl levert hem ook successen op als vorig jaar in China, toen hij op een opdrogende baan van plek zestien naar drie reed.

De auto is goed, daar zal het niet aan liggen. Qua racetempo doet Red Bull op zondagen niet onder voor Mercedes en Ferrari. Nog meer goed nieuws: Renault is zo tevreden over de betrouwbaarheid van de motor, dat extra vermogen beschikbaar is. In China is het tijd om te scoren.