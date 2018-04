Oscar-winnende regisseur Milos Forman (86) overleden

De Tsjechische regisseur Milos Forman is vrijdag op 86-jarige leeftijd in de Verenigde Staten overleden. Forman regisseerde onder meer de verfilming van de klassieker One Flew Over the Cuckoo’s Nest. Reuters meldt op basis van Tsjechische media dat hij een kort ziektebed had, maar waar hij precies aan is overleden, is niet bekendgemaakt.

De verfilming van het boek van Ken Kesey leverde Forman in 1976 de vijf belangrijkste Oscars op, onder andere in de categorie ‘beste film’. In totaal werd One Flew Over the Cuckoo’s Nest negen keer genomineerd. Ook regisseerde Forman de muzikale dramafilm Amadeus (1984) over het leven van componist Wolfgang Amadeus Mozart. De film won in totaal acht Oscars, onder andere voor ‘beste film’ en ‘beste regisseur’.

Ook werkte Forman mee aan de bekende muziekfilm Hair (1979) en The People vs. Larry Flynt (1996), over tijdschriftuitgever Larry Flynt. Eind jaren negentig verfilmde Forman een scenario van de Nederlandse schrijver Leon de Winter, The Little Black Book.

Amerikaanse burger

Forman werd in 1932 geboren in de stad Caslav in het toenmalige Tsjechoslowakije. Zijn beide ouders stierven in concentratiekampen. Forman studeerde in de Tsjechische hoofdstad Praag en verhuisde kort na de Praagse Lente in 1968 naar de Verenigde Staten. In de jaren zeventig werd hij officieel Amerikaans staatsburger.