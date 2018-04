‘Oost-Ghouta weer in handen Syrische regering’

Oost-Ghouta is weer volledig in handen van het Syrische leger. De laatste rebellen hebben zaterdag de plaats Douma verlaten, zo melden regeringstroepen in een verklaring. Dat was nog het laatste militantenbolwerk in Oost-Ghouta, een gebied op zo’n tien kilometer van hoofdstad Damascus.

De laatste rebellengroepering die nog in het gebied aanwezig was, het salafistische Jaish al-Islam (Leger van de Islam), bereikte afgelopen zondag een akkoord over evacuatie met de Syrische regering en diens bondgenoot Rusland. Dat gebeurde vlak nadat er in Douma een gifgasaanval plaatsvond waarbij tientallen burgers om het leven kwamen.

De afgelopen dagen vertrokken verschillende bussen met militanten en hun families uit de stad. Bij hen voegden zich ook diverse burgers die niet langer in Douma wilden blijven zolang president Bashar al-Assad aan de macht is. Ze vertrokken naar de noordelijker gelegen provincie Idlib die als enige nog geheel in handen zijn van de oppositie, nabij de grens met Turkije.

Offensief

De Syrische regering startte het offensief tegen de rebellen in Oost-Ghouta in februari van dit jaar. Rusland gaf daarbij luchtsteun aan de regeringstroepen. Volgens het in het VK gevestigde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten kwamen daarbij ten minste 1.600 mensen om het leven, ruim vierduizend inwoners raakten gewond. In Douma wonen zo’n 150.000 mensen.

Syrië en Rusland hebben Oost-Ghouta de afgelopen weken meermaals gebombardeerd. De VN-Veiligheidsraad riep in een resolutie op tot een staakt-het-vuren, maar deze oproep had weinig effect in Oost-Ghouta. Hulpverleners van het Rode Kruis kregen gedurende enkele uren per dag wel toegang tot het gebied om burgers te voorzien van voedsel, water en medicijnen. Bombardementen gingen echter door.

Assad zette een beproefde tactiek in voor herovering van het gebied: door het op te delen in verschillende zones wist hij de rebellen te isoleren. Zij werden daardoor gedwongen te onderhandelen met de Syrische regering.