Nou lees ik weer dat er een site vol wraakporno is waarop boze exen blote foto’s en vieze filmpjes van hun vroegere geliefden plaatsen en die kan je daar dan op naam en woonplaats opzoeken. Dus vroeg ik aan mijn vrouw wat ze met mijn blootfoto’s doet als ik op een kwade dag bij haar wegga. Zij heeft namelijk de meest woeste foto’s van mij in haar telefoon. Daar smult ze altijd van als ik op tournee ben.

Een vriendin van mij nam op een veel leukere manier wraak op haar overspelige echtgenoot, die op een zakenreis een vergiswip had gemaakt en met de betreffende stagiaire verder wilde leven op een romantische studentenkamer. Ze had haar veel te dik geworden man ooit stiekem gefilmd terwijl hij zich in zijn badjas onbespied waande en schaamteloos in zijn neus zat te grutten. Hij vrat de inhoud ook nog gulzig op. Dat filmpje heeft ze naar zijn nieuwe liefde gestuurd met de tekst: Zo gaat het als je wat langer samen bent. Succes!

Het vrolijkst werd ik deze week van mijn collega-kakker Beau van Erven Dorens die op televisie vertelde dat Job Gosschalk ooit blootfoto’s van hem wilde laten maken om die in Duitsland te verkopen. Nu kreeg Beau een dreigbrief van een treurig advocaatje, dat zich voor dit sukkelklusje liet lenen. Daarin werd hem gesommeerd niks onaardigs over Job te zeggen. Als hij dat wel deed dan zwaaide er wat. Ja wat zwaaide er dan? Een piemel?

De niet bange Beau verscheurde de brief voor de televisiecamera en sprak de overduidelijke woorden: „Lik me reet!” Of dat verstandig was vraag ik me af. Dat is namelijk een van de hobby’s van de heer Gosschalk. Voor je het weet staat ie steigerend aan je deur.

Beau is terecht verbaasd dat de Nederlandse acteurs niks doen tegen het etterende Kemna Casting. Tsja? Nederlandse acteurs? De man die in 2012 in De prooi Rijkman Groenink speelde en te kakken zette, is nu het gezicht van ABN AMRO in de reclamespotjes. Gecast door Kemna?

Het zijn vrolijke Nederlandse problemen op het moment dat we op de rand van een nieuwe wereldoorlog staan. Trump dreigt en Poetin heeft er zin in. Las wel dat minister Blok nog niet gebeld is door Donald. En of Vladimir al contact heeft gehad met Stef zijn voorganger Halbe Zijlstra is ook nog niet bekend. Dus de oorlog laat waarschijnlijk nog even op zich wachten. Vrees wel dat de wereldoorlog voor Nederland sowieso iets te vroeg komt. Begrijp namelijk dat ons leger binnenkort massaal aan yoga gaat doen. Er is door Defensie een heuse yogaleraar aangesteld en de belangstelling van onze soldaten schijnt overweldigend te zijn. Ik denk dat dat yoga een geweldig wapen is. Als je met een peloton Russen ons land binnenstormt en je ziet duizend soldaten op een matje in de zogenaamde Vajrasana ofwel de bliksemhouding zitten dan wil je toch niet meer knokken? Dan val je toch van verbazing van je tank? Dan geef je je toch onmiddellijk over aan deze zoete lieverds, die er misschien ook nog zacht bij zitten te zoemen. Op onze zuiderburen hoeft Donald trouwens ook niet te rekenen. De Belgische rekruten mogen sinds kort allemaal thuis bij papa en mama in de hoogslaper tukken omdat ze in de kazerne liggen te snikken van de heimwee.

Maar wie communiceert over dit uitstel van gevechtshandelingen met de Amerikanen en de Russen? Ons onderwijs schijnt zo belabberd te zijn dat niemand een fatsoenlijk mailtje zonder taalfouten die kant op kan sturen. Daarbij hebben alle studenten een burn-out door te hoge werkdruk of het te lang koekeloeren naar de schermpjes van de mobieltjes. Alleen het comazuipen lukt nog.

Iedereen is op, moe, bekaf en kansloos. Daarom denk ik dat ik grote kans maak om de nieuwe burgemeester van Amsterdam te worden. Ik ben namelijk de enige Nederlander die nog een foutloze sollicitatiebrief kan schrijven. Of is dat solliciteren helemaal niet nodig en is de nieuwe burgemeester allang bekend? Hoe? Gewoon gecast door Kemna.