‘Jumbo gebruikte medische gegevens personeel voor subsidieaanvraag’

Bij vestigingen van supermarktketen Jumbo in Noord-Brabant zijn de medische gegevens van medewerkers verzameld en doorgespeeld aan een extern bedrijf. Dat meldt het Radio 1-programma Radar zaterdag na onderzoek. De medische informatie zou worden gebruikt bij de aanvraag van een subsidie ter ondersteuning van werknemers met een beperking.

De aanvraag van de overheidssubsidies loopt via een derde partij. De persoonlijke gegevens van het personeel worden dus eerst opgeslagen door Jumbo en daarna doorgegeven aan een extern bedrijf. Volgens Radar is dat in strijd met privacy van de werknemers.

De supermarktwerknemers werd gevraagd een vragenlijst in te vullen. Als zij daarbij aangaven psychische klachten te hebben, kregen ze het verzoek meer informatie te geven. In de brief die het personeel daarover ontving, werd geïmpliceerd dat ze dat niet konden weigeren. Volgens advocaten die aan het woord komen in het programma is het “kwalijk” dat in de brief werd gedreigd met “consequenties” als de werknemers geen inzicht wilden verschaffen in hun medische gegevens.

‘Niet gebaseerd op centraal beleid’

In het programma zegt een operationeel directeur dat de medische gegevens worden gebruikt bij de aanvraag van subsidies, maar de werknemers werden niet ingelicht over de subsidies.

Het bedrijf Jumbo heeft in eerste instantie aan Radar laten weten ervan uit te gaan dat de ondernemer, die meerdere vestigingen rondom Breda beheert, uit “goede bedoelingen” heeft gehandeld. In een reactie op de eigen website heeft het concern later op zaterdag laten weten: Wij willen benadrukken dat het hier gaat om winkels van één individuele franchiser en deze handelswijze niet gebaseerd is op enig centraal beleid van Jumbo.” Het bedrijf heeft een onderzoek ingesteld.