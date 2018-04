Ingehouden woede in Moskou na aanval op Syrië

Rusland reageerde met ingehouden woede zaterdag op de aanval op Syrië door de VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Uit niets bleek dat Moskou een militaire reactie plant. „Er zijn geen Russische doelen geraakt”, zo zei de voorzitter van de Buitenlandcommissie in de Russische Senaat, Konstantin Kosatjsov zaterdagmorgen. „Het antwoord moet daarom niet militair, maar juridisch zijn.”

Volgens het Russische ministerie van Defensie is de Russische luchtafweer bij de bases Hmeymim en Tartus vannacht in de hoogste staat van paraatheid gebracht. De Russische radars hebben de raketten gedetecteerd en gevolgd, maar de Russische S-300 en S-400 batterijen zwegen. Toen duidelijk werd dat Russische militairen niet zouden worden geraakt, haalde Moskou de vinger van de trekker.

In plaats daarvan liet Moskou de Syrische luchtafweer het werk doen. Syrië beschikt over een grote verzameling (oudere) luchtafweersystemen van Russische makelij, zoals de S-200 en de Boek. Russische instructeurs hebben veel tijd gestoken in het opleiden van Syrisch personeel.

Volgens het Russische ministerie van Defensie heeft Syrië de westerse aanval „succesvol afgeslagen”. Van de 103 kruisvluchtwapens die zouden zijn afgevuurd, zouden er 71 zijn neergehaald, zo zei de plaatsvervangd chef-defensiestaf, generaal Sergej Roedskjoj, tijdens een briefing in Moskou. Volgens Roedskoj is de schade gering, en zijn er geen meldingen over slachtoffers onder Syrische militairen en de burgerbevolking.

In hoeverre dat waar is, valt nog te bezien. Het Russische ministerie van Defensie heeft in het verleden vaker aantoonbaar desinformatie en propaganda naar buiten gebracht.

Syrische successen

De Russische media berichtten uitgebreid over de Syrische ‘successen’. Op de Russiche tv, die wordt gecontroleerd door het Kremlin, werd bovendien benadrukt dat de westerse aanval kwam in de nacht voordat een team van de OPCW, de organisatie voor het verbod op chemische wapens, in Oost-Ghouta zou arriveren voor onderzoek. De teneur: de VS willen niet dat er onderzoek wordt gedaan.

Russische nieuwszenders maakten bovendien een groot nummer van de bewering van het Russische ministerie van Defensie, gisteren, dat de vermoedelijke aanval met chloorgas in Oost-Damascus in scène is gezet door de Britse geheime dienst. Russische journaals toonden ‘getuigen’ die vertelden dat beelden van de behandeling van slachtoffers in een lokaal ziekenhuis nep zijn. Volgens de getuigen zouden ‘provocateurs’ ineens begonnen zijn met het sproeien van water over gewonden terwijl ze riepen dat er sprake was van een chemische aanval. Nieuwzender ‘Rusland-24’ bracht nog een item waarin de Syrische hulporganisatie ‘Witte Helmen’ – niet voor het eerst – in diskrediet werd gebracht.

De opgetrommelde militaire experts waren eensgezind in hun commentaar. „Met deze aanval maakt het Westen zich tot bondgenoot van de terroristen”, zo zei Viktor Moerachovski, hoordredacteur van het tijdschrift ‘Arsenaal van het Vaderland’.

Het Kremlin en het Russiche ministerie van Buitenlandse Zaken reageerden beheerst. De westerse aanval „haalt in feite een streep door het vredesproces in Syrië”, zo zei Maria Zacharova, de vaste woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, zaterdag in een reactie. Maar plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov liet tegenover de Russische krant Kommersant weten dat het overleg met Washington op diplomatiek en militair niveau doorgaat.

Rusland heeft om een spoedzitting gevraagd van de VN-Veiligheidsraad, die deze zaterdag om vijf uur Nederlandse tijd zou beginnen. „De huidige escalatie rond Syrië brengt het systeem van internationale betrekkingen ernstige schade toe”, zo liet Poetin weten. Dat klonk als een oproep tot redelijkheid en overleg.

Plaatsvervangend chef-defensiestaf Roedskoj had nog wel een boodschap voor het Witte Huis: de levering van moderne Russische S-300 luchtafweerrakketten aan Damascus – eerder op verzoek van het Westen afgeblazen – gaat nu natuurlijk gewoon door. Ook dat was nieuws in Rusland.