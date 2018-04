Hongaren eisen hertelling verkiezingen in protesten

Tienduizenden Hongaren zijn zaterdag bijeengekomen in een grootschalig protest in Boedapest, melden internationale persbureaus. De protestanten zijn boos over de uitkomst van de parlementsverkiezingen die werden gewonnen door de Fidesz-partij van premier Victor Orbán.

De deelnemers aan de demonstratie liepen in een mars door het centrum van de Hongaarse hoofdstad. Ze verzamelden bij het parlementsgebouw. Volgens persbureau AFP riepen zij onder andere leuzen als “Wij zijn de meerderheid”.

De demonstranten eisen een hertelling van de verkiezingen, die volgens waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) niet eerlijk waren verlopen. Een week geleden won Orbáns nationaal-conservatieve partij bijna 49 procent van de stemmen, genoeg voor 133 van de 199 zetels. Daarmee kon de zittende premier ook zijn vierde termijn in die functie veiligstellen. Volgens de OVSE had zijn partij veel meer geld ter beschikking dan de oppositie.

De parlementsverkiezingen verlopen in Hongarije via een ingewikkeld kiesstelsel. Kiezers kunnen twee stemmen uitbrengen, één op kandidaten uit de regio en één op een partij. De mensen die zaterdag de straat op gingen, willen dat het systeem versimpeld wordt. Tijdens de protestmars richtten ze zich niet alleen tegen Orbán, maar ook tegen de Hongaarse oppositie. De oppositiepartijen moeten volgens de demonstranten beter samenwerken.