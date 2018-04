Gebruikte Tomahawks zijn het geschiktste wapen voor een precisieaanval

In een gecoördineerd precisiebombardement hebben Amerikaanse, Britse en Franse strijdkrachten zaterdag 105 (kruis)raketten gelanceerd op drie doelen in Syrië. Dat zijn twee keer zo veel projectielen als de Verenigde Staten vorig jaar afschoten in hun solitaire vergeldingsaanval voor een gifgasaanval van het regime van Bashar al-Assad.

Welke wapens werden er zaterdag door de drie bondgenoten ingezet?

Het gros van de afgevuurde kruisvluchtwapens bestond net als bij de vorige aanval uit Amerikaanse Tomahawk-raketten. Voor een dergelijke precisieaanval op beperkte doelen die omringd zijn met luchtdoelbatterijen zijn de Tomahawks dan ook het meest geschikte middel. Het feit dat niet gewacht werd op het vliegdekschip USS Harry Truman en zijn eskader, dat nu op de Atlantische Oceaan op weg is naar de Middellandse Zee, onderstreept nog eens dat zaterdag opnieuw gekozen werd voor een veilige en beperkte aanval met standoff-wapens op grote afstand.

De kruisvluchtwapens hebben een bereik van 1.600 kilometer, waarmee ze ver buiten het Syrische luchtruim kunnen worden afgevuurd. Dat gebeurde ook: de ruim honderd Tomahawks werden volgens het Pentagon afgevuurd vanaf torpedobootjager USS Donald Cook, de kruiser USS Monterey en de onderzeeboot USS John Warner. De oorlogsschepen lagen in het oosten van de Middellandse Zee en in de Rode Zee.

De Tomahawk kan relatief laag vliegen en de contouren van het landschap volgen, waardoor hij niet of laat wordt opgepikt door Russische of Syrische radars. De route van de kruisraket kan tijdens de vlucht nog verlegd worden naar een ander doelwit. De explosieve lading van de Tomahawk bedraagt 450 kilo, evenveel als een gemiddelde vliegtuigbom. Het grootste nadeel van de Tomahawks is dat ze erg duur zijn: ruim 1,2 miljoen euro per stuk, waarmee dit salvo dus zeker 120 miljoen euro heeft gekost.

B-1B-bommenwerper

Bijzonder was dat de Amerikanen niet alleen toesloegen met Tomahawks, maar ook B-1B-bommenwerpers inzetten, vanuit Qatar. Deze kunnen zeer snel en op lage hoogten vliegen. Een B-1B vuurde volgens het Pentagon een nieuw stealth-kruisvluchtwapen af, de JASSM-ER. Deze kruisraket kan een afstand van 1.000 kilometer overbruggen met ook al een explosieve lading van 450 kilo.

Het is de eerste keer dat de JASSM in een oorlogssituatie wordt ingezet. Dit is mogelijk de ‘intelligente’ raket waaraan president Trump refereerde in zijn dreigende tweet aan de Russen.

Dan de bondgenoten. De Britten stuurden een vloot Eurofighter Typhoon en Tornado GR4-straaljagers, uitgerust met acht Storm Shadow-kruisraketten, vanaf hun basis in het Zuid-Cypriotische Akrotiri. Zij namen een opslagplaats voor chemische wapens onder vuur op zo’n 25 kilometer van Homs, gelegen in het zuiden van Syrië nabij de grens met Libanon. De luchtbasis Akrotiri werd eerder gebruikt voor Britse bombardementen op IS in Irak en Syrië.

De Franse luchtmacht stuurde Mirage en Rafale-straaljagers die afgelopen nacht uit het zuiden van Frankrijk vertrokken en bij Syrië negen soortgelijke raketten afvuurden. De Storm Shadows hebben een bereik van meer dan 560 kilometer en werden voor het eerst getest tijdens het NAVO-optreden in Libië. Ook werden er kruisvluchtwapens gelanceerd vanaf een Frans fregat.

Luchtdekking

Amerikaanse F-15’s en F-16’s zorgden tegelijkertijd voor een ‘paraplu’ van luchtdekking. De vliegtuigen werden in de lucht bijgetankt door een vloot van tankvliegtuigen die de dagen ervoor al naar het gebied waren gedirigeerd.

De aanvallen waren specifiek gericht tegen vermoedelijke fabrieken en opslagplaatsen van chemische wapens. Het ging om een onderzoekscentrum voor chemische wapens in Damascus en twee chemische wapenopslagplaatsen bij Homs. Trump zei zaterdag dat het van Assad afhangt of het om een eenmalige luchtaanval gaat. „We zijn bereid om deze reactie te herhalen totdat het Syrische regime stopt het de inzet van verboden chemische wapens”, aldus de president.

Volgens Washington zijn zaterdag alle beoogde doelen geraakt. Intussen zijn de eerste satellietfoto’s beschikbaar gekomen van het complex bij Damascus waarop te zien is dat een aantal gebouwen is verwoest. Het Pentagon is ervan overtuigd dat de aanval ervoor gezorgd heeft dat de Syrische mogelijkheid om in de toekomst chemische wapens te ontwikkelen en in te zetten ernstig is gehinderd.

De Syrische regering beweerde begin van de ochtend circa tien raketten uit de lucht te hebben geschoten, nadat Damascus door Rusland gewaarschuwd was voor de op handen zijnde aanvallen. Syrië beschikt over door Rusland gebouwde Pantsir-S1-luchtafweersystemen. Volgens het Russische ministerie van Defensie werden maar liefst 71 van de 103 kruisraketten door het Syrische leger neergehaald. Daarvoor werd geen bewijs geleverd. Het Pentagon meldde zaterdag dat er veertig Syrische raketten tegen luchtdoelen zijn afgeschoten, maar stelde dat die allemaal hun doel misten. Alle wapens van de westerse coalitie zijn dicht bij hun doel ingeslagen, aldus het Pentagon

De Russische krijgsmacht liet zijn eigen in Syrië gestationeerde luchtafweersystemen zaterdagochtend zwijgen. Volgens Moskou kwamen de westerse wapens niet binnen het bereik van de Russische S-300- en S-400-systemen. Dat lijkt onzin, aangezien die raketafweer vrijwel geheel Syrië afdekt. Dat terwijl de Russische ambassadeur in Libanon afgelopen week nog dreigde niet alleen raketten neer te halen, maar ook de lanceerlocaties ervan militair te treffen.