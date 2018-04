FC Twente dieper in problemen na verlies tegen ADO

FC Twente is er zaterdagavond niet in geslaagd belangrijke punten te pakken in de Eredivisie. De hekkensluiter verloor in de uitwedstrijd met 2-1 van ADO Den Haag. Die laatste club komt een stap dichter bij de play-offs voor Europees voetbal.

FC Twente begon goed en kwam in de dertiende minuut op voorsprong: middenvelder Fredrik Jensen schoot een voorzet van de voet van Adam Maher langs doelman Indy Groothuizen. Het doelpunt gaf het team zelfvertrouwen. Toch wist ADO nog in de eerste helft op gelijke hoogte te komen. Spits Bjørn Johnson scoorde de 1-1 in de blessuretijd, na een persoonlijke fout in de verdediging door Oussama Assaidi.

Na rust had FC Twente het zwaar. Direct bij de aftrap zette ADO de aanval in. Een kwartier voor tijd kon ADO Den Haag uiteindelijk toeslaan: de 2-1 werd gescoord door spits Johnson.

FC Twente heeft nog maar drie wedstrijden om directe degradatie te voorkomen en staat vier punten onder Sparta Rotterdam. Die ploeg speelt zaterdagavond uit tegen Vitesse. Er worden zaterdag nog twee wedstrijd gespeeld: VVV-Heerenveen en PEC Zwolle-Excelsior.

Sparta wint ook niet

Er was één lichtpuntje voor FC Twente: directe concurrent in de strijd om degradatie Sparta wist evenmin te winnen. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor kansloos van Vitesse. Die ploeg wist zonder de deze week ontslagen coach Henk Fraser voor het eerst in ruim een maand weer te winnen.

Al na twee minuten schoot Thylani Serero de 1-0 voor de thuisploeg binnen. Via Roy Beerens en Sander Fischer liep Vitesse al in de eerste helft uit naar 3-0. Vlak voor rust kwam daar nog een rode kaart bij voor Sparta-spits Michiel Kramer die verdediger Alexander Büttner uit frustratie een trap in het gezicht gaf. De aanvaller moet vrezen voor een lange schorsing.

Tegen tien man had Vitesse vrij spel. Daarvan werd vier keer geprofiteerd. Bryan Linssen scoorde tweemaal en ook Tim Matavz (met zijn eerste treffer sinds de winterstop) en Thomas Bruns troffen doel

Vitesse houdt door de zege uitzicht op een plek in de play-offs om Europees voetbal. Sparta blijft zeventiende op de ranglijst en moet de komende drie wedstrijd nog alle zeilen bijzetten om Twente van zich af te houden.

Ook Heerenveen wint

In de strijd om diezelfde play-offs boekte ook Heerenveen een belangrijke zege. Uit bij VVV werd met 0-2 gewonnen. Doelpunten waren er in de tweede helft van Reza Ghoochannejhad en Nemanja Mihajlovic.

In de eerste helft kreeg VVV een grote kans op de 1-0, maar Clint Leemans wist net als vorige week tegen Sparta een strafschop niet te benutten. De keeper van Heerenveen hield de bal tegen.

Door de zege staat SC Heerenveen op de achtste plaats, met een gelijk puntenaantal als ADO Den Haag.

PEC Zwolle speelt gelijk tegen Excelsior

Een andere gegadigde voor een plek in de play-offs, PEC Zwolle, wist zaterdag niet te winnen van het lager geklasseerde Excelsior. De Zwollenaren, die het voor de winterstop zo goed deden, kwamen nog wel op voorsprong in de zeventiende minuut door een doelpunt van Youness Mokhtar. Een benutte penalty van Mike van Duren bracht de stand weer in evenwicht.

Zwolle ging nog wel nadrukkelijk op zoek naar de zege maar wist niet meer te scoren. De ploeg van trainer John van ’t Schip staat daardoor op plaats zeven met 44 punten. SC Heerenveen en ADO volgen met 43 punten.