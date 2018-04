Blowverbod ingesteld voor binnenstad Den Haag

Voor de binnenstad van Den Haag en nog eens twaalf andere gebieden van de stad geldt voor tenminste twee jaar een algeheel blowverbod. Dat heeft de gemeente Den Haag vrijdag aangekondigd. Zo mogen er ook op de boulevard van Scheveningen geen joints meer gerookt worden of paddo’s worden gebruikt.

De maatregel is ingesteld om overlast door softdrugs tegen te gaan. Volgens de gemeente gaat het dan vooral om stank- en geluidsoverlast voor bewoners en toeristen. Wie toch softdrugs gebruikt waar dat verboden is, riskeert een boete. Op veel van de plekken waar blowen nu verboden wordt, gaat ook een alcoholverbod in. Na twee jaar wordt de nieuwe regel beoordeeld en eventueel verlengd.

Kleinere schaal in Amsterdam

In 2013 experimenteerde Rotterdam al met een blowverbod. Dit werd door de kantonrechter tegengehouden. De gemeente Rotterdam mocht het gebruik van drugs in de openbare ruimte aanvankelijk niet verbieden via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), zoals Den Haag nu van plan is te doen. De gemeente Rotterdam kreeg uiteindelijk in hoger beroep gelijk en het verbod kwam er wel. Ook Amsterdam stelde al eerder een blowverbod in, maar op kleinere schaal dan nu in Den Haag.