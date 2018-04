Bekijk de toespraak van Trump over de aanval op Syrië

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een toespraak aanvallen op Syrië aangekondigd. Die moeten volgens hem “een sterke afschrikking” creëren tegen de productie, verspreiding en het gebruik van chemische wapens.

Trump leverde ook felle kritiek op Rusland en Iran. Hij zei zich af te vragen wanneer Rusland de kant van de ‘beschaafde landen’ gaat kiezen.

Bekijk hier de volledige toespraak:

Toespraak May

Ook de Britse premier Theresa May sprak haar bevolking toe. Zij benadrukte dat niet toegestaan kan worden dat er gemorreld wordt aan de de internationale norm die het gebruik van chemische wapens verbiedt. Volgens de Britse premier “gaat dit niet om een interventie in een burgeroorlog of om verandering van het regime”. Zij stelt dat er sprake is van “een beperkte en doelgerichte aanval die de spanningen in de regio niet verder laat escaleren.”