Aardbeving van 2,8 bij Groningse Garsthuizen

Bij het Groningse dorp Garsthuizen in de gemeente Loppersum is vrijdagavond een aardbeving met een kracht van 2,8 op de schaal van Richter gemeten. Volgens het KNMI vond de beving op ongeveer drie kilometer diepte plaats.

De beving werd rond 23.30 uur ‘s avonds gemeten, tussen Garsthuizen en ’t Zandt. RTV Noord schrijft tientallen meldingen van Groningers binnen te hebben gekregen. De beving zou in meerdere woningen in de omgeving zijn gevoeld, waaronder in de stad Groningen.

Vorige week werd bij de plaats Lauwerzijl, in de gemeente Zuidhorn, nog een beving met een kracht van 1,7 geregistreerd. Begin januari vond de hevigste beving in jaren plaats bij het dorp Zeerijp. Deze had een kracht van 3,4. Daarop werden duizenden schademeldingen ingediend.

Gaswinning afbouwen

Eind maart nam het kabinet het besluit om de gaswinning in Groningen per direct af te bouwen. Uiterlijk in 2030 moet de gaswinning volledig aan banden zijn gelegd omdat de “maatschappelijke gevolgen niet langer aanvaardbaar zijn”. Binnen drie of vier jaar moet de winning van ruim 21 miljard al tot 12 miljard kubieke meter zijn teruggebracht.