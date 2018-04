Ja, er is een grote en groeiende vraag naar maaltijdbezorgers

Tussen 2014 en 2017 verdrievoudigde de markt voor maaltijdbezorgingen (omzet 2017: zo’n 1,3 miljard euro). ABN Amro verwacht „dat de markt voor online bestelde bezorgmaaltijden in 2018 met ongeveer 20 procent zal groeien, mogelijk gemaakt door zowel bestaande als nieuwe klanten.” Econoom Stef Driessen in een rapport van ABN AMRO

Ja, maaltijdbezorgers creëren extra omzet voor de horeca

„Ik wil benadrukken dat de restaurants dankzij onze marketing en service tienduizenden euro’s aan omzet behalen.” Woordvoerder van Thuisbezorgd.nl Kristina Nilsson in NRC

Maaltijden bezorgen is werk dat jongeren een gevoel van autonomie en ondernemerschap geeft

„Ik zou ze nog geen ondernemers willen noemen, maar het idee dat deze student-zzp-bezorgers in deze stuksprijsvariant een groter gevoel van autonomie ervaren, lijkt me niet geheel onterecht. Ook het boter-bij-de-vis-idee zou zomaar eens kunnen aansluiten bij wat die generatie zelf wil.” Hugo-Jan Ruts, arbeidsmarktdeskundige, op ZiPconomy

Nee, de arbeidsomstandigheden zijn slecht, zeker als bezorgers verplicht zzp’ers zijn

„Onverzekerd op een fiets, opgejaagd door stukloon, zonder zekerheid van inkomen en zonder pensioen op te bouwen. Het is een triest verdienmodel.” Maurice Limmen, CNV-voorzitter, tegen RTL Nieuws

Nee, bezorgdiensten kosten de horeca te veel geld en restaurants raken afhankelijk

„Terwijl de horeca zich in het zweet werkt om gasten een lekkere maaltijd en een fijne tijd te bezorgen, worden online platforms slapend rijk. Zij voeren enorme tariefstijgingen door, delen klantdata niet met de horecaondernemer en dwingen de laagste prijsgarantie af.” Koninklijke Horeca Nederland in een recente actie

Economisch gezien gaat het niet om het bezorgen, maar om de bestellingen

„Onze markt is niet het bezorgen van maaltijden, maar het doorgeven van bestellingen.” Thuisbezorgd.nl bezorgt zelf amper een procent van de bestellingen die ze doorgeven. Het leveren van logistieke diensten aan restaurants is „een nichemarkt”. „Misschien kan je daar geld mee verdienen in grote steden als Londen en Parijs, maar niet in kleinere steden.” Jitse Groen, eigenaar Takeaway.com, moederbedrijf Thuisbezorgd.nl, in De Tijd

