Zelfmoordpoeder meerdere keren te koop op Marktplaats

Het poeder dat door de Coöperatie Laatste Wil wordt gepromoot als een humaan middel voor levensbeëindiging, heeft de afgelopen twee weken meerdere keren te koop gestaan op Marktplaats.nl. Een woordvoerder van de website bevestigt vrijdagavond berichtgeving daarover van Omroep Brabant. Het is niet duidelijk of het zelfmoordpoeder, dat 20 euro kostte, ook verkocht is.

De stof in kwestie is een conserveringsmiddel dat een E-nummer heeft en dus legaal verhandeld mag worden binnen de Europese Unie. De verkoper zette de stof onder de chemische naam op Marktplaats en prees het middel niet aan als zelfmoordpoeder.

Marktplaats verwijderde de advertentie echter alsnog nadat de website getipt was door bezorgde bezoekers. Die zagen dat de stof in een hoge, voor mensen gevaarlijke concentratie werd aangeboden. Volgens Marktplaats werd de pagina met het middel “binnen een dag” uit de lucht gehaald.

Advertentie telkens terug geplaatst

Marktplaats moest meerdere malen ingrijpen, doordat de verkoper het spul telkens opnieuw plaatste. Marktplaats heeft geen contact gehad met de aanbieder, wiens account niet geblokkeerd is. De woordvoerder kan niet uitsluiten dat het poeder in de toekomst nog eens online verschijnt.

Evenmin kan Marktplaats met zekerheid stellen dat het zelfmoordpoeder nooit verkocht is via de online advertentie. “We kunnen in elk geval zien dat er via de Marktplaats-site geen contact is opgenomen met de verkoper”, aldus de woordvoerder. Hij geeft toe dat niettemin de mogelijkheid open staat dat de adverteerder bijvoorbeeld via zijn mobiele nummer is benaderd.

Hoewel het laatstewilpoeder legaal verhandeld mag worden, is de verkoper die het Marktplaats aanbood mogelijk toch de fout in gegaan. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die door Marktplaats op de hoogste is gebracht van de bewuste advertenties, zegt dat het middel alleen verkocht mag worden door bedrijven uit de sector waarin het wordt gebruikt.

Als de aanbieder doorgaat met advertenties plaatsen, kan hij rekenen op een bezoek van de NVWA, zegt een woordvoerder. Omdat Marktplaats snel melding heeft gemaakt en de advertenties heeft verwijderd, treft dat bedrijf volgens de NVWA geen blaam.

Activiteiten stopgezet

De Coöperatie Laatste Wil maakte vorig jaar september bekend dat het een legaal verkrijgbaar middel had gevonden waarmee mensen op ‘zachte’ wijze hun leven kunnen beëindigen. Het was de bedoeling dat leden via zogeheten inkoopgroepen aan het middel konden komen. De Coöperatie wees ook op adressen waar leden zelf aan de stof konden komen.

Vorige maand zette de organisatie het verspreiden van het poeder stop. Aanleiding voor dat besluit was de ophef over de zelfgekozen dood van de 19-jarige Ximena uit Uden. Ze bestelde het poeder op eigen gelegenheid. Toch rekenen haar ouders de Coöperatie de dood van Ximena aan, omdat die veel ruchtbaarheid aan het laatstewilpoeder heeft gegeven. Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge noemde de activiteiten van de Coöperatie “zorgelijk”, “zeer onwenselijk” en “mogelijk zelfs strafbaar”.

Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’. Telefoon 0900-0113 of www.113.nl