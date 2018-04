‘Ze lijkt zich bewust van zichzelf, maar toch ook weer niet’

„Mooi, die twinkeling in haar ogen. Daarachter schuilt een innerlijke wereld – typerend voor de jeugd”, merkte de jury op. „Net als die onhandigheid met de handen.” En: „Ze kijkt heel onbevangen, lijkt zich bewust van zichzelf, maar toch ook weer niet. Een beetje tussen poseren en niet poseren in.” De vakjury koos ‘De altijd prachtige Sela’ van Lisanne Jager (22) uit Kampen als winnende foto van de maand maart.

„Ze heet eigenlijk Selamawit, maar ik noem haar altijd Sela”, vertelt Lisanne. „Ik ken haar van de bootcamp, waar we allebei sporten. Sela wist dat ik afgelopen zomer van mijn spaargeld een goede camera had gekocht. Dus vroeg ze mij of ik haar wilde fotograferen. Daar schrok ik best van, want ik had tot dan toe eigenlijk alleen maar landschapsfoto’s gemaakt met mijn iPhone. Nou ja, en een paar foto’s van familieleden en vrienden, om te proberen.”

Spannend

Lisanne vond het best spannend, want als een natuurfoto mislukt, dan zal je het landschap niet horen klagen. „Maar bij mensen wil je toch iets goeds afleveren.” Het liefst had ze Sela meegenomen naar buiten, het bos in. „Daar ben ik graag, in de natuur. De omgeving geeft ook altijd iets extra’s aan de foto. En het licht is prachtig; dat krijg je binnen zelfs met de duurste lampen niet voor elkaar.”

Maar ja, het regende pijpenstelen. Dus besloten ze om binnen te blijven, bij Sela thuis, in Zwolle. „Haar huis had veel witte muren en hele hoge ramen. Het daglicht viel er perfect naar binnen.” Het was het proberen waard. „Ik vroeg of ze omhoog wilde kijken, want dan viel het licht supermooi op haar ogen. Maar het moest ook weer niet te geposeerd, want dat ziet er altijd zo ongemakkelijk uit. Hier staat ze een beetje kwetsbaar, vind ik. Haar persoonlijkheid komt er zo goed uit. Best een toffe foto.”

YouTube-filmpjes

Lisanne werkt als persoonlijk begeleider in de zorg bij mensen met autisme en meervoudige beperkingen. Sinds ze de camera heeft, besteedt ze zo ongeveer elk vrij uurtje aan fotografie. De techniek heeft ze zichzelf aangeleerd. „Gewoon, door heel veel te lezen en YouTube-filmpjes te bekijken.” Via Instagram ontmoette ze bovendien mensen die haar er van alles over konden vertellen. „Maar ik wil zeker cursussen gaan volgen om nog betere kwaliteit te leveren.”

„Het leuke van fotografie is dat je emoties kan vastleggen”, zegt Lisanne. „Je leert nieuwe mensen kennen en gaat als het ware samen op reis. Het zijn blijvende herinneringen.” Maar het allerleukst vindt ze misschien wel dat je het zelfvertrouwen van mensen ermee kan opkrikken. „Ik heb vriendinnen die vinden dat ze altijd lelijk op de foto staan. Dan zeg ik: ‘Zullen we het eens proberen?’ Als ze dan het resultaat zien, krijgen ze een enorme boost. Wauw! Zij blij, en ik blij.”

Het thema van april is “selfie”. Inzenden en stemmen kan tot 27 april 17:00 op nrc.nl/fotowedstrijd.