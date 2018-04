Drie doden in drie dagen. Dat had Jan Meeus nog nooit meegemaakt. In deze vierde aflevering van Holleeder: De Finale vertelt de misdaadjournalist over alles wat voorafging aan de driedubbele liquidatie van Houtman, Hingst en Mieremet, in november 2005.

