Yassin droomt in Douma van de hereniging met zijn verdwenen vrouw

‘Weet je wat er rondom je aan de hand is, Sammour?’, schrijft Yassin al-Haj Saleh (56) op dinsdag in zijn negende open brief naar zijn vrouw sinds zij in december 2013 spoorloos verdween in Douma – misschien in een gevangenis van het Syrische regime. ‘Wellicht kun je de bombardementen horen en kun je uit het lawaai en het gedrag van je ontvoerders afleiden dat het deze keer anders is. Heel anders, Sammour.’

Sammour is een koosnaampje voor Samira Al-Khalil, een van de vier Syrische activisten die sinds hun verdwijning bekend staan als de ‘Vier van Douma’. De anderen zijn Razan Zaitouneh, haar man Wael Hamade, en Nazim Hamadi, een advocaat en dichter. Ze waren activisten van het eerste uur, toen de Syrische revolutie nog ongewapend, seculier en democratisch was. En toen Douma nog niet volledig in handen was van rebellengroep Jaish al-Islam.

Yassin al-Haj Saleh vermoedt dat zijn vrouw in 2013 door het regime werd gearresteerd. Wat er daarna met haar gebeurd kan zijn, weet hij niet. Mogelijk viel ze in handen van de extremisten van Jaish al-Islam.

‘Het lijkt erop dat het emiraat van Jaish al-Islam zijn laatste adem uitblaast,’ schrijft Saleh aan zijn vrouw, nadat de groep vorig weekeinde als laatste van de rebellengroepen in Ghouta akkoord ging met een veilige aftocht naar oppositiegebied in het noorden – in ruil voor het vrijlaten van hun gevangenen.

Valse hoop

Heel even ging het hart van Saleh en van zijn vrienden sneller kloppen. Beelden op de staatstelevisie van regeringssoldaten die de gevangenissen van Jaish al-Islam in Douma opengooiden, gaven hoop aan families die al jaren in het ongewisse verkeren over het lot van hun geliefden.

Het bleek valse hoop. In de bussen die maandag vanuit Douma in Damascus aankwamen, zaten amper vermiste gevangenen. Een verslaggever van Gulf News, een krant uit Dubai, zag hoe maandag in het centrum van Damascus duizenden boze familieleden betoogden – hoogst uitzonderlijk in Syrisch regeringsgebied. Ook opmerkelijk: de staatstelevisie zond de betoging rechtstreeks uit en deed interviews met de familieleden.

Die waren woedend. Op de militanten van Jaish al-Islam omdat die mochten vertrekken met hun families, terwijl zoveel anderen vermist blijven. Maar ook op de regering, omdat die valse verwachtingen had gecreëerd door te beloven dat alle gijzelaars van Jaish al-Islam zouden vrijkomen. De overheid verdedigde zich door te zeggen dat Jaish al-Islam het aantal gijzelaars heeft overdreven om sterker te staan bij de onderhandelingen.

Foto Syrian Arab News Agency (SANA)

Veilige aftocht

Van de Vier van Douma geen spoor. Hun familie en vrienden wilden deze week geen interviews geven. Begrijpelijk: geen nieuws is in dit geval allesbehalve goed nieuws. En met de veilige aftocht die Jaish al-Islam heeft gekregen, is ook het laatste drukmiddel om hen vrij te krijgen verdwenen.

„Het is niet te vatten dat een emiraat gebaseerd op kidnapping, foltering en moord vandaag zomaar ontbonden kan worden, terwijl het lot van hun slachtoffers een mysterie blijft”, zeiden de familie en vrienden vorige week nog. „Als deze mensen hun straf zomaar kunnen ontlopen, hoe kunnen wij dan eisen dat Bashar [president Al-Assad] en zijn handlangers wel gestraft moeten worden?”

Maar als de Vier van Douma zouden zijn vrijgelaten, hadden ze gemakkelijk meteen weer in de cel kunnen belanden, deze keer in regeringsgebied. Yassin Al-Haj Saleh zat voor de oorlog zestien jaar vast, zijn vrouw Samira vier jaar. Ze hadden zich juist in het relatief veilige Douma gevestigd omdat zij gezocht werden door het regime.

„Samira werkte met de overige ‘Vier van Douma’ op het kantoor van het Violations Documentation Center dat door Razan was opgericht toen daar een groep gewapende en gemaskerde mannen binnenviel”, zegt Leen Hashem, Syrië-onderzoeker van Amnesty International in Beiroet. „Sindsdien is niets meer van hen vernomen.”

Dat hun ontvoerders van Jaish al-Islam waren, ligt voor de hand, zegt Hashem. „Anders dan in de rest van Ghouta, waar verschillende rebellengroepen naar de macht dongen, heeft Douma altijd stevig onder de controle van Jaish al-Islam gestaan.”

Al die tijd bleef het stil. „Jaish al-Islam zegt dat het regime hen gevangenhoudt; het regime ontkent dat. Is er op een bepaald moment een gevangenenruil geweest? Wij weten het niet.”

Wandaden van rebellen

Wat ook meespeelt: anti-Assad-activisten in plaatsen als Aleppo en Douma hebben de wandaden van de rebellengroepen de voorbije jaren niet bepaald aan de grote klok gehangen. Omdat ze voor hun leven vreesden, maar ook wel omdat de strijd tegen het regime altijd voorrang had.

Ten minste één activist heeft deze week die stilte doorbroken. Firas Abdullah, een jonge fotograaf uit Douma, schreef op Facebook nadat hij naar Saraqib in Noord-Syrië was geevacueerd: „Ik heb gewacht tot dit moment om de waarheid te vertellen over deze bende die met ijzeren vuist over ons heeft geregeerd, net als Islamitische Staat.”

Ik heb een droom, Sammour. Dat ik weldra opnieuw jouw stem zal horen, je opnieuw zal zien Yassin al-Haj Saleh in een open brief aan zijn vrouw

Abdullah omschrijft Douma onder Jaish al-Islam als een ‘dictatuur’ met zeven gevangenissen die vol zaten met mensen die kritiek hadden durven leveren. „Ik verlaat nu de stad, een getuige van de misdaden tegen de menselijkheid die daar zijn aangericht door de criminelen, Assad en de leiders van Jaish al-Islam.”

Yassin Al-Haj Saleh sluit zijn negende brief af met: ‘Ik heb een droom, Sammour. Dat ik weldra opnieuw jouw stem zal horen, je opnieuw zal zien, en dat we het leven kunnen hervatten dat meer dan vier jaar geleden onderbroken is.’

Hij heeft ook nieuws voor haar: zelfs al zij vrijkomt, zal ballingschap haar nieuwe lot zijn, zoals voor zoveel andere Syriërs.

‘Maar maak je daar alsjeblieft geen zorgen over, Sammour! We zullen samen zijn, omringd door vrienden voor wie jouw afwezigheid al die jaren heel pijnlijk is geweest. Samen zullen we een nieuwe gemeenschap vormen, eentje waarin het goed leven is, Sammour. Dikke kus, mijn geliefde.’