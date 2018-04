Waarom Fox PSV-Ajax ook in virtual reality uitzendt

Wordt PSV zondag landskampioen? Of houdt Ajax de ploeg uit Eindhoven nog even af van de titel? Fox Sports zendt de belangrijkste wedstrijd van het seizoen zondagmiddag live uit. Ook in virtual reality (VR).

Het is de tweede keer dat Fox Sports een eredivisiewedstrijd rechtstreeks in VR op tv brengt. In februari van vorig jaar experimenteerde de voetbalzender al met virtual reality tijdens Feyenoord-PSV.

Voetbalfans hoeven niet massaal hun VR-brillen op te zetten, vertelt Henk van Meerkerk, hoofd productie van Fox Sports. „We integreren de nieuwe technologie in de normale wedstrijdregistratie.” Verder kunnen abonnees van Fox Sports de VR-wedstrijd rechtstreeks volgen op online-kanaal Fox Sports 7.

Waarom gebruikt Fox Sports deze nieuwe techniek? Zo goed ziet een voetbalwedstrijd er in VR ook niet uit. Het lijkt op een potje computervoetbal van matige beeldkwaliteit, een variant van de populaire game FIFA van Electronic Arts, maar dan in het echt.

„VR biedt de mogelijkheid om de wedstrijd vanuit elk perspectief te bekijken”, zegt Van Meerkerk. Door de ogen van de beste spelers bijvoorbeeld. „Iedereen kan Messi zijn. Of Ronaldo.” Of, zoals zondag, op het veld staan als PSV- Hirving Lozano tijdens een van de belangrijkste eredivisiewedstrijden van het jaar.

Beter snappen

Kijkers van Fox Sports kennen VR mogelijk al van de nabeschouwingen. Fox’ analisten Kenneth Perez en Arnold Bruggink tonen nu al regelmatig spelsituaties uit alternatieve ooghoeken.

Neem de wedstrijd Feyenoord-VVV (november 2017). VVV-speler Damian van Bruggen neemt een corner direct op de voet, nog buiten het strafschopgebied, en scoort 1-1. Zag Feyenoord-keeper Brad Jones die bal niet van ver al aankomen?

De 1-1 van VVV tegen Feyenoord door de ogen van Feyenoord-keeper Brad Jones. Beeld Fox Sports

Nee, toont analist Perez, met behulp van virtual reality. Als de tv-kijker virtueel de hoekschop door de ogen van Jones bekijkt, valt op dat Jones niks kan zien. Zijn zicht wordt geblokkeerd door een handvol spelers. Pas op een paar meter van de goal ziet Jones het schot en ligt de bal al achter hem in het doel.

„Ons doel is om de kijkers het gevoel te geven: nu snappen we het!”, zegt Van Meerkerk. „We gebruiken VR alleen als het echt iets toevoegt aan het wedstrijdverslag. Het moet geen gefreak van technici worden; alles staat in dienst van het tv-verslag.” Hij vertelt dat de VR-beelden altijd in een split screen worden getoond: rechts op het scherm de echte beelden, links de virtuele, om de kijker niet in verwarring te brengen.

Drie camera’s

Productie wedstrijdverslagin virtual reality. Beeld Fox Sports

Voor de VR-registratie werkt Fox Sports samen met het Alkmaarse bedrijf Beyond Sports. Dat verzorgt virtual reality-producties voor tv-zenders en sportclubs. Ze gebruiken software genaamd Tracab van het Amerikaanse bedrijf ChyronHego.

Hoe werkt het? Drie gekoppelde camera’s registreren de wedstrijd vanuit een hooggelegen positie boven het veld. Vlak voor de wedstrijd moet een technicus op het beeldscherm aangeven wie welke speler is. En waar de bal is. Daarna volgt de software continu de spelers en de bal. ‘Visual tracking’ heet dat. Die data wordt vervolgens live omgezet in computeranimaties.

De gecomputeriseerde spelers lijken nog niet op de echte voetballers, zoals gamers wel gewend zijn in FIFA. Dat komt enerzijds omdat alles in realtime, rechtstreeks, moet worden vertoond. Te veel details kost te veel rekentijd op de computer. Anderzijds heeft FIFA-producent Electronic Arts de auteursrechten op de spelersanimaties en die wil de gamesproducent niet in licentie geven aan VR-producenten of tv-zenders.

De computer kan het VR-verslag overigens nog niet helemaal alleen af. Een technicus moet standby zijn om aan te geven waar de bal zich bevindt als die bijvoorbeeld uit het stadion wordt geschoten. „Van confetti op het veld, of bladeren, raakte de software ook nog in de war”, vertelt Van Meerkerk. Daarnaast maakt ook een VR-cameraman ook exclusieve opnamen voor de virtual reality-productie.

Dat klinkt als een dure en arbeidsintensieve productie, bovenop het live verslag. Wat kost de VR-uitzendingen Fox Sports? „Voor niets gaat de zon op”, zegt Van Meerkerk. „Voor ons is belangrijk dat dit Fox Sports en de Eredivisie nieuwe content oplevert en dat we voorop lopen in de ontwikkeling van data naar visuele content.”