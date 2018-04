‘Volgende week ga ik de riolering in’

Elisa de Lang kan beter met jongens overweg. „Je zegt een keer klootzak en het is uitgepraat.”. Khalid Amakran Naam: Elisa de Lang (15), Soest Zit in: 3 vmbo-kader Woont met: vader en moeder Ouders: eigenaars dierenwinkel

De zaak

„Ik ben eigenlijk altijd in de zaak. Op zaterdag werk ik mee. Zondag proberen we een familiedag te hebben, maar de beesten moeten toch eten krijgen. We hebben in de winkel een papegaai, een slang, een schildpad, een leguaan en twee katten. Thuis hebben we een hond en een erfhond voor de bewaking. Ik heb zelf een fret. De zaak bestaat twintig jaar. Mijn vader heeft hem overgenomen toen mijn opa overleed. Mijn ouders hebben me gevraagd of ik hem ook zou willen overnemen, maar het trekt mij helemaal niet. Als ik zie hoeveel zorgen mijn vader heeft. Als het een maand niet zo lekker gaat moet je toch je spullen inkopen, je rekeningen betalen. Ik wil wel graag een leidinggevende functie maar eigen baas, nee. Ik krijg liever elke maand salaris.”

Gefouilleerd

„Ik wil bij de marechaussee. Een keer gingen we op vakantie en werden we gefouilleerd. Ik heb wat vragen gesteld aan die vrouw. Het is afwisselend werk en ik ben een persoon die niet elke dag hetzelfde wil doen. Ik wil uitdaging, verandering. Bij de marechaussee doe je grensbewaking, Koninklijk Huis of Schiphol, Rotterdam, Eindhoven. Ik wil heel graag op een vliegveld werken. Op school kon ik kiezen tussen economie, zorg en welzijn en techniek. Toen heb ik defensie gemaild: wat kan ik het beste kiezen. Het antwoord was techniek, daar kun je binnen defensie nog meer kanten mee op. Volgende week ga ik beginnen aan mijn stage. Ik ga de riolering in. Onder de grond, met camera’s, kijken naar verstoppingen en lekkages.”

Wijven

„Bij techniek ben ik het enige meisje. De eerste twee jaar vmbo zat ik juist in een meidenklas. Elke dag dat gekibbel. Ik kan persoonlijk veel beter met jongens overweg. Je zegt een keer klootzak en het is uitgepraat. Als ze praten over ‘wijven’ zeg ik: willen jullie met respect over vrouwen praten, er is een dame bij. Dan zijn ze allemaal tam.”

Huilen voor de klas

„In de klas spring ik eruit omdat ik mijn eigen mening erg benadruk. Als er niet naar me geluisterd wordt, dan zeg ik daar wat van. Ik zit bijvoorbeeld omgedraaid en krijg een hele preek. Terwijl ik iemand wilde helpen. Dat wil ik dan uitleggen, maar ze luisteren niet. Dan zeg ik: ‘Ik wil wel dat u naar mij luistert’. Dan ben ik respectloos. Wat ik zeker niet ben. Veel docenten zitten tegen overspannenheid aan. ‘U moet uw thuisproblemen niet op ons afschuiven’, zeg ik dan. Vaak gebeurt dat wel. Heel erg tegen ons schreeuwen, boos worden om de kleinste dingen. We hebben een docent gehad die voor de klas ging huilen. Dat je denkt: wij zitten hier om het vak te leren, niet om een docent te helpen.”

In de rubriek Jong! vertellen pubers over zichzelf, de wereld en elkaar. Aanmelden: pubers@nrc.nl.