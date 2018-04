Trump praat als Patton

Op het moment dat ik dit schrijf, is nog niet zeker wat president Trump zal beslissen: een paar van zijn heerlijke, slimme raketten op Syrië smijten, of nog een poosje afwachten. De aanval is verleidelijk voor hem. Hij kan ermee de aandacht afleiden van zijn groeiende binnenlandse problemen. Ook kan hij laten zien dat hij meer daadkracht heeft dan zijn, door hem gehate, voorganger Obama.

Wat mij het meest fascineert is de opzienbarende verbale agressie in de tweet die Trump deze week verstuurde. Ik citeer hem bewust in zijn eigen vocabulaire: „Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and ‘smart’! You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!’’

Trump moet de tweet in razernij hebben opgeschreven. Hij doet hier iets – een aanval aankondigen, zelfs met verwijzing naar een specifiek wapen – waarvan hij zelf meermalen gezegd heeft dat het onverstandig is, omdat de tegenstander zo de gelegenheid krijgt zich op die aanval in te stellen.

Ik vroeg me af waarom Trump zich zo ongeremd agressief uitte. Wilde hij misschien op iemand lijken? Hij is dol op militairen, vooral generaals, dat is bekend. Opeens moest ik aan de Amerikaanse generaal George Patton denken, een legendarische ijzervreter die met zijn troepen succesvol was in de Tweede Wereldoorlog.

Patton hield van snelle, agressieve actie. Hij was een impulsieve, driftige man die bekend stond om zijn bloeddorstige toespraken. Hij moest herhaaldelijk op de vingers worden getikt door Amerikaanse politici en militaire superieuren. Zo werd hij berispt toen hij in Italië twee van zijn getraumatiseerde soldaten sloeg omdat hij ze als slappelingen beschouwde.

Ik vond een aantal citaten van Patton die Trump aangesproken moeten hebben. „Een goed plan dat meteen krachtig wordt uitgevoerd is beter dan een perfect plan dat volgende week wordt uitgevoerd.” „Neem de uitdaging aan zodat je de opwinding van de overwinning kunt voelen.” „Amerikanen houden van vechten. Alle echte Amerikanen houden van de angel van de strijd (‘the sting of battle’).” „Strijd is de mooiste wedijver waaraan de mens zich kan overgeven. Het brengt het beste boven, het verwijdert al het waardeloze.” „Amerikanen spelen altijd om te winnen. Ik moet niets hebben van een man die verliest en toch lacht. Daarom zullen Amerikanen nooit een oorlog verliezen.”

Ik zocht ook naar redevoeringen waarin Trump zich op Patton beroept. In februari 2016 zei hij als presidentskandidaat: „We winnen niet meer. Op geen enkel niveau, niet in de handel, niet militair. We kunnen ISIS niet verslaan. Kun je je voorstellen dat we tegen generaal Patton moeten zeggen: we kunnen ISIS niet verslaan? Generaal Patton en generaal MacArthur draaien zich nu in hun graf om. Ze begrijpen het niet. We worden knock-out geslagen door ISIS.”

Op 1 juli 2017 als president tijdens de Celebrate Freedom Rally: „Patton, dat was nog eens een generaal. We hebben nu ook een paar Pattons, ik heb ze gevonden. Mad Dog Mattis!’’ (James Mattis, ex-generaal, nu minister van Defensie.)

Trump vond dus ‘zijn’ Patton. De angel is terug in de strijd, zoals ISIS al gemerkt heeft.