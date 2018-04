Zonnevis met asperges

Ik wilde deze week niet afsluiten zonder een gerecht met asperges te plaatsen. Zonnevis kun je prima vervangen door tarbot, griet, zeeduivel of zeewolf.

Snijd de houterige onderkanten van de asperges en schil de onderkanten met een dunschiller zo dat ze taps toelopen en het lichtgroene vruchtvlees tevoorschijn komt. Breng een pan met gezouten water aan de kook, blancheer de asperges 3-4 minuten. Laat ze uitlekken, spoel ze af met koud water en zet ze opzij. Doe de peperkorrels in een vijzel en stamp ze fijn. Zet opzij. Verhit in een grote koekenpan met deksel 2 eetlepels olijfolie. Leg de zonnevisfilets met een flinke snuf zout in de pan. Voeg als de vis gaat sissen de visbouillon en het limoensap toe en leg het deksel op de pan. Pocheer de vis zo’n 3 minuten. Haal het deksel eraf, keer de filets en voeg de geblancheerde asperges en de helft van het basilicum toe. Lepel de bouillon en het limoensap over de vis, leg het deksel weer op de pan en pocheer de vis nog 2 minuten. Leg de filets op warme borden en verdeel ook de asperges over de borden. Laat de pan nog even op het vuur staan. Draai het vuur hoger, doe de boter en de rest van de gescheurde basilicumblaadjes in de pan en kook de saus ongeveer 2 minuten in tot een siroopachtige consistentie. Giet de saus over de vis, strooi de fijngestampte peperkorrels erover en geef er een partje limoen bij.